Девушка-пастор бросила проповеди и ослушалась родителей ради своей мечты — стать стриптизёршей

Американка Николь Митчелл росла в консервативной религиозной семье, которая придерживалась строгих взглядов на воспитание дочки. Они считали, что девушка должна быть тихой, сдержанной и милой. Однако у самой Николь на жизнь были другие планы, пишет New York Post .

Воплотить свою мечту сразу американка не решилась. Сначала она стала пастором, что тоже вызвало у родителей шок. Ведь, по их мнению, девушке не стоит демонстрировать лидерские качества — она обязана посвящать время домашним делам и заботиться о детях.

Меня учили, что женщины не должны руководить — их место на кухне и рядом с детьми. Но, несмотря на то что это шло вразрез со всем, что мне говорили, я решила стать пастором из-за моей любви к выступлениям

И хотя чтение проповедей тоже приносило девушке удовольствие, в какой-то момент она поняла, что живёт чужой жизнью. Тогда Николь просто оставила свою работу, а вскоре устроила первую обнажённую фотосессию. И, по её словам, расплакалась от обуревавших её эмоций. Пастор стала стриптизёршей, завела аккаунт на OnlyFans, где продаёт свои откровенные фото и видео за деньги и ведёт курсы по "раскрепощению". В 2019 году она переехала в Лос-Анджелес и развелась с мужем, от которого родила троих детей. Николь призналась, что сейчас счастлива как никогда.