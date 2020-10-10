Парень потолстел до 240 кг после смерти матери, но случайная статья в журнале дала ему сил похудеть

В 2006 году Брок потерял свою маму. Не сумев справиться с горем, парень начал заедать стресс. Из-за того что он никогда не был расположен к худобе, меньше чем через год вес американца достиг отметки в 240 кг.

Тот период для меня был безжалостным. Я ел порядка 5560 калорий в день, и я не придерживался никакого распорядка. Я объедался, а потом едва мог дышать Брок Кэрроу

Фото © Instagram / brockwiththestrongname

Так продолжалось пару лет, пока Брок не осознал, что за один приём пищи он прикончил пиццу, тарелку лапши и ещё целый пакет фастфуда. Тогда постоянное переедание ударило не только по физическому здоровью парня, но и по ментальному. Смотря на себя в зеркале, он видел "бесформенное существо". Выбраться ему помогла статья в газете о бывшем морском пехотинце Дэвиде Гоггинсе. Мысль мужчины перевернула весь мир американца.

В статье пехотинец говорил: "Когда я умру и подойду к божествам, что будут судить меня, они посмотрят на моё имя в книге достижений и будут читать все мои плюсы. Я их остановлю, скажу, что они меня с кем-то перепутали. Оно на меня посмотрит и ответит: "Нет, ты бы мог стать таким, если бы немного постарался" Брок Кэрроу

С тех пор в жизни Брока замелькала надежда на лучшее будущее. Американец начал искать себе тренеров и перебирать одну диету за другой. Но всё это не давало необходимого результата. К 2017 году парню удалось похудеть настолько, чтобы врачи разрешили ему провести вертикальную рукавную гастрэктомию. После того как желудок Кэрроу стал на 75 процентов меньше, его пищевые привычки полностью изменились.

Фото © Instagram / brockwiththestrongname

Всего за год парень похудел на 70 килограммов. Конечно, это произошло не по волшебству. Для того чтобы избавиться от ненавистного лишнего веса, Брок начал ходить в спортзал и дополнительно записался на джиу-джитсу. К концу 2019-го Кэрроу весил 120 килограммов.

Фото © Instagram / brockwiththestrongname