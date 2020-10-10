Парень потолстел до 240 кг после смерти матери, но случайная статья в журнале дала ему сил похудеть

В 2006 году Брок потерял свою маму. Не сумев справиться с горем, парень начал заедать стресс. Из-за того что он никогда не был расположен к худобе, меньше чем через год вес американца достиг отметки в 240 кг.
Тот период для меня был безжалостным. Я ел порядка 5560 калорий в день, и я не придерживался никакого распорядка. Я объедался, а потом едва мог дышать
Так продолжалось пару лет, пока Брок не осознал, что за один приём пищи он прикончил пиццу, тарелку лапши и ещё целый пакет фастфуда. Тогда постоянное переедание ударило не только по физическому здоровью парня, но и по ментальному. Смотря на себя в зеркале, он видел "бесформенное существо". Выбраться ему помогла статья в газете о бывшем морском пехотинце Дэвиде Гоггинсе. Мысль мужчины перевернула весь мир американца.
В статье пехотинец говорил: "Когда я умру и подойду к божествам, что будут судить меня, они посмотрят на моё имя в книге достижений и будут читать все мои плюсы. Я их остановлю, скажу, что они меня с кем-то перепутали. Оно на меня посмотрит и ответит: "Нет, ты бы мог стать таким, если бы немного постарался"
С тех пор в жизни Брока замелькала надежда на лучшее будущее. Американец начал искать себе тренеров и перебирать одну диету за другой. Но всё это не давало необходимого результата. К 2017 году парню удалось похудеть настолько, чтобы врачи разрешили ему провести вертикальную рукавную гастрэктомию. После того как желудок Кэрроу стал на 75 процентов меньше, его пищевые привычки полностью изменились.
Всего за год парень похудел на 70 килограммов. Конечно, это произошло не по волшебству. Для того чтобы избавиться от ненавистного лишнего веса, Брок начал ходить в спортзал и дополнительно записался на джиу-джитсу. К концу 2019-го Кэрроу весил 120 килограммов.
Но даже несмотря на то, что Броку удалось сбросить больше половины своего веса, он не останавливается на достигнутом. Он всё ещё следит за своим питанием, регулярно бегает трусцой, трижды в неделю ходит на занятия по джиу-джитсу, а по три раза в день — в спортзал, пишет Daily Mail.
WOW-news
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