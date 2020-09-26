В Брянской области сына бывшего вице-губернатора отправили под домашний арест по делу о пьяном ДТП

Суд в Брянске отправил под домашний арест сына бывшего вице-губернатора области Александра Резунова Максима. Ранее сообщалось, что два месяца мужчина проведёт за решёткой в СИЗО, однако источники Лайфа уточнили меру пресечения.

Отмечается, что суд принял во внимание то, что у Резунова есть двое детей-инвалидов на иждивении в возрасте трёх и пяти лет.