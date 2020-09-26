Суд в Брянске отправил под домашний арест сына бывшего вице-губернатора области Александра Резунова Максима. Ранее сообщалось, что два месяца мужчина проведёт за решёткой в СИЗО, однако источники Лайфа уточнили меру пресечения.
Отмечается, что суд принял во внимание то, что у Резунова есть двое детей-инвалидов на иждивении в возрасте трёх и пяти лет.
В Саранске легковой автомобиль попал в смертельное ДТП, уходя от полиции — видеоИз трёх человек в машине выжил только один.
Напомним, авария со смертельным исходом произошла 18 сентября. После ДТП с участием сына Александр Резунов подал в отставку. По свидетельствам очевидцев аварии, Резунов-младший в момент столкновения был сильно пьян.
Лента новостей
Холодильник с пивом, телевизор и диван. На Центральном вокзале в Нью-Йорке обнаружили "мужскую пещеру"
сегодня в 18:40
В Брянской области сына бывшего вице-губернатора отправили под домашний арест по делу о пьяном ДТП
сегодня в 18:24
Тысячи противников карантина из-за коронавируса вышли на акцию протеста в Лондоне — видео
сегодня в 18:06
Комментариев: 0