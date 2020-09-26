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В Брянской области сына бывшего вице-губернатора отправили под домашний арест по делу о пьяном ДТП

Суд принял во внимание, что у мужчины есть двое детей-инвалидов на иждивении.

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Фото © Городской

Суд в Брянске отправил под домашний арест сына бывшего вице-губернатора области Александра Резунова Максима. Ранее сообщалось, что два месяца мужчина проведёт за решёткой в СИЗО, однако источники Лайфа уточнили меру пресечения.

Отмечается, что суд принял во внимание то, что у Резунова есть двое детей-инвалидов на иждивении в возрасте трёх и пяти лет.

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Из трёх человек в машине выжил только один.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла 18 сентября. После ДТП с участием сына Александр Резунов подал в отставку. По свидетельствам очевидцев аварии, Резунов-младший в момент столкновения был сильно пьян.

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