Холодильник с пивом, телевизор и диван. На Центральном вокзале в Нью-Йорке обнаружили "мужскую пещеру"

Three railroad workers built a 'man cave' under New York's Grand Central Terminal



Three railroad employees were suspended without pay for converting a room underneath Grand Central Terminal in New York City into their own personal 'man cave.'https://t.co/aYC5yjSKP5#CNN pic.twitter.com/9QG0pSpJB9 — THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) September 25, 2020

На Центральном вокзале в американском Нью-Йорке обнаружили тайную комнату, которую уже назвали "мужской пещерой". Об этом сообщает портал Today.

Уточняется, что данная комната находится в подвале вокзала. В ней нашли холодильник с пивом, кондиционер, кровати, кресла, диван, микроволновую печь, а также телевизор, который даже был подключён к потоковому сервису.

Как заявила генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, сотрудники вокзала, вероятно, использовали комнату для того, чтобы отдохнуть, а также "потусоваться и устраивать вечеринки".

— Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена, — отметила она.

A hidden ‘man cave’ was discovered in NYC’s Grand Central Terminal https://t.co/gHxGSc98lb pic.twitter.com/jM3fdjLmvn — BGR.com (@BGR) September 26, 2020

Добавим, что в феврале прошлого года в службу городской инспекции поступила жалоба от неизвестного, в которой было сказано, что в складском помещении на вокзале устраиваются вечеринки. Однако тогда руководство никак на это не отреагировало.

По словам сотрудников городской пожарной службы, данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. Они утверждают, что она представляет "значительную" угрозу безопасности.

Как сообщается, сотрудники полиции уже задержали трёх рабочих терминала, которые выполняли функции плотника, слесаря и электрика. Их действия посчитали неприемлемыми и "возмутительно неуместными". Мужчин уже отстранили от работы, сейчас решается вопрос об их увольнении.