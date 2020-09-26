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Холодильник с пивом, телевизор и диван. На Центральном вокзале в Нью-Йорке обнаружили "мужскую пещеру"

Известно, что её соорудили три работника терминала.

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На Центральном вокзале в американском Нью-Йорке обнаружили тайную комнату, которую уже назвали "мужской пещерой". Об этом сообщает портал Today.

Уточняется, что данная комната находится в подвале вокзала. В ней нашли холодильник с пивом, кондиционер, кровати, кресла, диван, микроволновую печь, а также телевизор, который даже был подключён к потоковому сервису.

Как заявила генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, сотрудники вокзала, вероятно, использовали комнату для того, чтобы отдохнуть, а также "потусоваться и устраивать вечеринки".

Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена, — отметила она.

Добавим, что в феврале прошлого года в службу городской инспекции поступила жалоба от неизвестного, в которой было сказано, что в складском помещении на вокзале устраиваются вечеринки. Однако тогда руководство никак на это не отреагировало.

По словам сотрудников городской пожарной службы, данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. Они утверждают, что она представляет "значительную" угрозу безопасности.

В РЖД рассказали о самых необычных вещах, забытых на вокзалах

В этом году их оказалось почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщается, сотрудники полиции уже задержали трёх рабочих терминала, которые выполняли функции плотника, слесаря и электрика. Их действия посчитали неприемлемыми и "возмутительно неуместными". Мужчин уже отстранили от работы, сейчас решается вопрос об их увольнении.

Ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде, возможно, нашли место хранилища знаменитой Янтарной комнаты, вывезенной фашистами из Санкт-Петербурга во время войны и до этого года считавшейся утерянной.

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