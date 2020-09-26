Холодильник с пивом, телевизор и диван. На Центральном вокзале в Нью-Йорке обнаружили "мужскую пещеру"

Three railroad workers built a 'man cave' under New York's Grand Central Terminal— THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) September 25, 2020
Three railroad employees were suspended without pay for converting a room underneath Grand Central Terminal in New York City into their own personal 'man cave.'https://t.co/aYC5yjSKP5#CNN pic.twitter.com/9QG0pSpJB9
На Центральном вокзале в американском Нью-Йорке обнаружили тайную комнату, которую уже назвали "мужской пещерой". Об этом сообщает портал Today.
Уточняется, что данная комната находится в подвале вокзала. В ней нашли холодильник с пивом, кондиционер, кровати, кресла, диван, микроволновую печь, а также телевизор, который даже был подключён к потоковому сервису.
Как заявила генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, сотрудники вокзала, вероятно, использовали комнату для того, чтобы отдохнуть, а также "потусоваться и устраивать вечеринки".
— Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена, — отметила она.
A hidden ‘man cave’ was discovered in NYC’s Grand Central Terminal https://t.co/gHxGSc98lb pic.twitter.com/jM3fdjLmvn— BGR.com (@BGR) September 26, 2020
Добавим, что в феврале прошлого года в службу городской инспекции поступила жалоба от неизвестного, в которой было сказано, что в складском помещении на вокзале устраиваются вечеринки. Однако тогда руководство никак на это не отреагировало.
По словам сотрудников городской пожарной службы, данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. Они утверждают, что она представляет "значительную" угрозу безопасности.
В РЖД рассказали о самых необычных вещах, забытых на вокзалахВ этом году их оказалось почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года.
Как сообщается, сотрудники полиции уже задержали трёх рабочих терминала, которые выполняли функции плотника, слесаря и электрика. Их действия посчитали неприемлемыми и "возмутительно неуместными". Мужчин уже отстранили от работы, сейчас решается вопрос об их увольнении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калининграде, возможно, нашли место хранилища знаменитой Янтарной комнаты, вывезенной фашистами из Санкт-Петербурга во время войны и до этого года считавшейся утерянной.
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