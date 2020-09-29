Два человека погибли в Коми при обрушении на шахте

В Коми во время демонтажных работ на шахте "Северная" погибло два человека. Это случилось при обрушении перехода между зданиями на поверхности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воркутауголь".
— 29 сентября 2020 года поступило сообщение, что на территории поверхности шахты "Северная" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями, — отметили в региональном управлении МЧС РФ.
СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в КузбассеВсего под землёй в момент ЧП находилось 95 человек.
Ранее в этом месяце два горняка погибли во время обвала на шахте в Кузбассе.
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