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Два человека погибли в Коми при обрушении на шахте

Случилось это на поверхности. Обвалилась галерея между зданиями.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Коми

В Коми во время демонтажных работ на шахте "Северная" погибло два человека. Это случилось при обрушении перехода между зданиями на поверхности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воркутауголь".

29 сентября 2020 года поступило сообщение, что на территории поверхности шахты "Северная" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями, — отметили в региональном управлении МЧС РФ.

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Всего под землёй в момент ЧП находилось 95 человек.

Ранее в этом месяце два горняка погибли во время обвала на шахте в Кузбассе.

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