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Фитоняшка ежедневно тренируется ради идеального тела, но результат испугает кого угодно

Ли Джин Со добилась немалых успехов в карьере фитнес-модели, но мало кто считает, что это пошло ей на пользу.

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Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Ли Джин Со — фитнес-модель и тренер из Сеула, Южная Корея. Она прославилась благодаря своему милому лицу и накачанному телу

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Очаровательная девушка посвятила свою жизнь спорту, что и показывает в своём инстаграме с 94 тыс. подписчиков

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Каждый день Ли Джин Со тренируется, не жалея себя, и неважно, готовится она к чемпионату или нет

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Каждый раз она считает, что достигла идеала, но стоит ей подняться на сцену, как становится понятно — ей предстоит ещё много работы

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Но поклонники модели так не считают — их пугает, в кого превращается прелестная девушка, которая теперь больше похожа на пособие по анатомии

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Модель из Москвы напугала подписчиков болезненной худобой, которая заметна на всех фото в купальнике

Алиса опровергает все страхи фанатов, утверждая, что питается вполне нормально.

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