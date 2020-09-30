Ли Джин Со — фитнес-модель и тренер из Сеула, Южная Корея. Она прославилась благодаря своему милому лицу и накачанному телу
Очаровательная девушка посвятила свою жизнь спорту, что и показывает в своём инстаграме с 94 тыс. подписчиков
Каждый день Ли Джин Со тренируется, не жалея себя, и неважно, готовится она к чемпионату или нет
Каждый раз она считает, что достигла идеала, но стоит ей подняться на сцену, как становится понятно — ей предстоит ещё много работы
Но поклонники модели так не считают — их пугает, в кого превращается прелестная девушка, которая теперь больше похожа на пособие по анатомии
WOW-girls
Фитоняшка ежедневно тренируется ради идеального тела, но результат испугает кого угодно
сегодня в 08:32
Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и позволила себя связать ради фотосессии в стиле БДСМ
вчера в 11:56
Красота спасёт мир. И для этого достаточно одного взгляда на 10 невероятных актрис из Армении и Азербайджана
вчера в 11:30
Комментариев: 0