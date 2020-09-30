Фитоняшка ежедневно тренируется ради идеального тела, но результат испугает кого угодно

Ли Джин Со — фитнес-модель и тренер из Сеула, Южная Корея. Она прославилась благодаря своему милому лицу и накачанному телу

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Очаровательная девушка посвятила свою жизнь спорту, что и показывает в своём инстаграме с 94 тыс. подписчиков

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Каждый день Ли Джин Со тренируется, не жалея себя, и неважно, готовится она к чемпионату или нет

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Каждый раз она считает, что достигла идеала, но стоит ей подняться на сцену, как становится понятно — ей предстоит ещё много работы

Фото © Instagram / the_realfit_jjin

Но поклонники модели так не считают — их пугает, в кого превращается прелестная девушка, которая теперь больше похожа на пособие по анатомии