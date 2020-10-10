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Кот стал частью стаи, подружившись с шиба-ину, и теперь ни одно фото не обходится без него

Тот, кто убеждён во вражде между кошками и собаками, никогда не встречал Кики.

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Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Удивительные четырёхлапые друзья живут в Японии, хотя в "Инстаграме" за ними следят пользователи Сети со всего мира

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Три пёсика и кот Кики заставляют забыть о вечной вражде кошек и собак, ведь питомцы настолько дружны, что не разлучаются ни на минуту

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Они вместе спят, играют и гуляют. Хозяин пушистиков всегда любил собак и с недоверием относился к кошкам, пишет Daily Mail

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Зато хозяйка давно хотела завести одного, и после долгих уговоров их выбор пал на американского короткошёрстного котика

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Фото © Instagram / saki.ibuki.hazuki

Эта порода очень дружелюбна к другим видам и к собакам в том числе. Это и заметно, ведь без Кики теперь не обходится ни одно общее фото

А что ты тут делаешь? 10 котов, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты

Пушистики могут смотреть вечно на три вещи: огонь, воду и то, как их человек принимает ванну.

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