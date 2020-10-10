Удивительные четырёхлапые друзья живут в Японии, хотя в "Инстаграме" за ними следят пользователи Сети со всего мира
Три пёсика и кот Кики заставляют забыть о вечной вражде кошек и собак, ведь питомцы настолько дружны, что не разлучаются ни на минуту
Они вместе спят, играют и гуляют. Хозяин пушистиков всегда любил собак и с недоверием относился к кошкам, пишет Daily Mail
Зато хозяйка давно хотела завести одного, и после долгих уговоров их выбор пал на американского короткошёрстного котика
Эта порода очень дружелюбна к другим видам и к собакам в том числе. Это и заметно, ведь без Кики теперь не обходится ни одно общее фото
WOW-animals
Кот стал частью стаи, подружившись с шиба-ину, и теперь ни одно фото не обходится без него
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