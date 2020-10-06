Хозяйка сняла реакцию кошки, которая увидела её в ванной, и эти фото заставят рассмеяться любого

Недавно на Reddit в разделе Aww появились кадры уморительной реакции кошки, когда та увидела свою хозяйку в ванной. В глазах питомца ясно читается удивление: "Ты что, туда по своей воле залезла?" Одним своим взглядом выразительный питомец способен моментально поднять настроение кому угодно.
Реакция моей кошки на то, что я принимаю ванну. Самая экспрессивная кошка из всех, что я знаю
Фото © Reddit / tacos_fall_apart
Пост с котейкой по кличке Тунец быстро стал вирусным. За три дня его оценило больше 40 тысяч человек. Судя по комментариям, кошатники надорвали животы, смеясь над снимками. Они прекрасно понимают всю иронию выражения мордочки питомца.
Гиф © Giphy
Пользователи Reddit тут же начали придумывать, что же именно было в голове у питомца, когда он увидел свою "отважную" хозяйку в воде, пишет Daily Star. Один вариант смешнее другого.
Человек, я обеспокоен
Зачем ты самостоятельно залезла в эту жидкость?
Это определённо то, что я подумал. Ты чего?
WOW-animals
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