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Хозяйка сняла реакцию кошки, которая увидела её в ванной, и эти фото заставят рассмеяться любого

Вряд ли удастся найти кого-то, кто не любит ванну больше, чем коты. Фотография одного из таких противников воды недавно стала вирусной на Reddit. Пушистик просто увидел свою хозяйку, принимающую ванну, и его реакция — золото.

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Гиф © Giphy

Недавно на Reddit в разделе Aww появились кадры уморительной реакции кошки, когда та увидела свою хозяйку в ванной. В глазах питомца ясно читается удивление: "Ты что, туда по своей воле залезла?" Одним своим взглядом выразительный питомец способен моментально поднять настроение кому угодно.

Реакция моей кошки на то, что я принимаю ванну. Самая экспрессивная кошка из всех, что я знаю

tacos_fall_apart

Фото © Reddit / tacos_fall_apart

Фото © Reddit / tacos_fall_apart

Пост с котейкой по кличке Тунец быстро стал вирусным. За три дня его оценило больше 40 тысяч человек. Судя по комментариям, кошатники надорвали животы, смеясь над снимками. Они прекрасно понимают всю иронию выражения мордочки питомца.

Гиф © Giphy

Гиф © Giphy

Пользователи Reddit тут же начали придумывать, что же именно было в голове у питомца, когда он увидел свою "отважную" хозяйку в воде, пишет Daily Star. Один вариант смешнее другого.

Человек, я обеспокоен

Пользователь Reddit

Зачем ты самостоятельно залезла в эту жидкость?

Пользователь Reddit

Это определённо то, что я подумал. Ты чего?

Пользователь Reddit

Домашний кот увёл у своей же хозяйки мужа, и фото с его ревнивой мордой стали вирусными в Сети

"Был бы у меня такой кот, я б, может, и не женился бы никогда". Эта крылатая фраза из "Простоквашино" заиграла новыми красками. В Таиланде котейка так привязался к мужчине, что его жена уже ревнует.

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