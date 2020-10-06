Хозяйка сняла реакцию кошки, которая увидела её в ванной, и эти фото заставят рассмеяться любого

Домашний кот увёл у своей же хозяйки мужа, и фото с его ревнивой мордой стали вирусными в Сети "Был бы у меня такой кот, я б, может, и не женился бы никогда". Эта крылатая фраза из "Простоквашино" заиграла новыми красками. В Таиланде котейка так привязался к мужчине, что его жена уже ревнует.