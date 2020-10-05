2-летний сын показал мамину грудь в прямом эфире, рассмешив и ведущих, и зрителей

Недавно на телеканале ITV на утреннем шоу This Morning произошёл удивительный момент, рассмешивший сотни пользователей Сети. К прямому эфиру присоединился двухлетний повар-блогер Кейд. Сидя на руках у мамы, малыш вдруг решил поделился со зрителями очень важной информацией. Хлопая ладонью по груди женщины мальчик заявил: This is mummy's boobs (это мамины сиськи). Реакцию журналистов нужно видеть.
Кадры из видео © ITV
Ведущие и шеф-повар программы Фил Викери сдержать свои эмоции не смогли. Задыхаясь от смеха, они тщетно пытались продолжить передачу. Мама Кейда, покраснев, тоже начала хихикать. Конечно, момент стал вирусным. В "Твиттере" пользователи благодарили малыша за поднятое настроение.
Ребёнок, который в прямом эфире говорит "сиськи мамочки", сделал моё утро
This Morning сделало моё утро, мою неделю, да и мой год тоже. Кейд сказал: "Мамины сиськи!"
Кадры из видео © ITV
Кейд уже не в первый раз становится звездой. Всего лишь месяц назад видео с малышом, готовящим с бабушкой печеньки, разлетелось по всему Интернету. Мальчик так хотел попробовать все ингредиенты, что превратил кулинарный процесс в настоящее испытание нервов бабушки, пишет Mirror.
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