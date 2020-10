2-летний сын показал мамину грудь в прямом эфире, рассмешив и ведущих, и зрителей

Недавно на телеканале ITV на утреннем шоу This Morning произошёл удивительный момент, рассмешивший сотни пользователей Сети. К прямому эфиру присоединился двухлетний повар-блогер Кейд. Сидя на руках у мамы, малыш вдруг решил поделился со зрителями очень важной информацией. Хлопая ладонью по груди женщины мальчик заявил: This is mummy's boobs (это мамины сиськи). Реакцию журналистов нужно видеть.