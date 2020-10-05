Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

2-летний сын показал мамину грудь в прямом эфире, рассмешив и ведущих, и зрителей

Несколько недель назад Кейд стал интернет-звездой. И, когда малыша пригласили на прямой эфир, он решил пойти ещё дальше. Одной фразой он заставил смеяться ведущих, зрителей и свою покрасневшую от стыда маму.

449

Кадр из видео © ITV

Недавно на телеканале ITV на утреннем шоу This Morning произошёл удивительный момент, рассмешивший сотни пользователей Сети. К прямому эфиру присоединился двухлетний повар-блогер Кейд. Сидя на руках у мамы, малыш вдруг решил поделился со зрителями очень важной информацией. Хлопая ладонью по груди женщины мальчик заявил: This is mummy's boobs (это мамины сиськи). Реакцию журналистов нужно видеть.

Кадры из видео © ITV

Ведущие и шеф-повар программы Фил Викери сдержать свои эмоции не смогли. Задыхаясь от смеха, они тщетно пытались продолжить передачу. Мама Кейда, покраснев, тоже начала хихикать. Конечно, момент стал вирусным. В "Твиттере" пользователи благодарили малыша за поднятое настроение.

Ребёнок, который в прямом эфире говорит "сиськи мамочки", сделал моё утро

JamieBolton

This Morning сделало моё утро, мою неделю, да и мой год тоже. Кейд сказал: "Мамины сиськи!"

stephenGary90

Кадры из видео © ITV

Кадры из видео © ITV

Кейд уже не в первый раз становится звездой. Всего лишь месяц назад видео с малышом, готовящим с бабушкой печеньки, разлетелось по всему Интернету. Мальчик так хотел попробовать все ингредиенты, что превратил кулинарный процесс в настоящее испытание нервов бабушки, пишет Mirror.

Крис Хемсворт неожиданно появился в прямом эфире, застав ведущую прогноза погоды врасплох — видео

Актёр Крис Хемсворт, известный миллионам фанатов киновселенной Marvel по роли Тора, шокировал зрителей (и журналистов) австралийского телеканала Nine своим появлением в эфире.

Выбор редакции

Дети массово потеряли сознание на линейке в российской школе

сегодня в 12:04

На заправке нашли брошенную 8-летнюю девочку, которая держала в руках жестокую записку от мамы

сегодня в 10:34

Блогерша из Питера запрыгивает на случайных парней в метро, и этот пранк привёл в ярость зрителей

сегодня в 12:18

Настя Задорожная вышла замуж за любимого, в существование которого не верили даже фанаты

сегодня в 12:02

Россиянам разъяснили, имеет ли право работодатель требовать справку о тесте на CoViD-19

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.