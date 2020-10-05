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Блогерша из Питера запрыгивает на случайных парней в метро, и этот пранк привёл в ярость зрителей

Девушка столкнулась с бурной реакцией зрителей.

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Видео © TikTok / stervaaass

Блогерша Женя из Санкт-Петербурга с ником stervaaass набирает в "Тиктоке" миллионы просмотров благодаря своим провокационным роликам. Недавно девушка придумала рискованный эксперимент, в рамках которого решила запрыгивать на молодых парней в метро. На кадрах симпатичная петербурженка подходит к сидящему пассажиру и внезапно оказывается у него на коленях. А реакцию невольного испытуемого снимает на камеру.

Видео © TikTok / stervaaass

Парни отвечали на необычное проявления внимания весьма по-разному. У некоторых удивление сменялось попытками продолжить общение, кто-то даже хотел поцеловать весёлую пранкершу. Однако не все молодые люди оказались рады обществу знойной блогерши и спешили освободиться от её нежеланных объятий.

Видео © TikTok / stervaaass

Откровенные пранки посмотрели 20 миллионов раз. И у пользователей эксперимент блогерши вызвал противоречивые эмоции. Одни обвиняли её в нарушении личных границ и даже домогательстве. Другие же, наоборот, мечтали оказаться на месте испытуемых, отмечая, что это мило и весело. А некоторые понадеялись, что это всего лишь постановка.

1. Нарушение личных границ.

2. Можно расценить как домогательство

Из комментариев в "Тиктоке"

Представьте, что вы едете со своим парнем и на него кто-то прыгает. Вдруг у них есть девушки или жёны. Это ненормально

Из комментариев в "Тиктоке"

Фото © VK / Женя Филатьева

Фото © VK / Женя Филатьева

Надеюсь, это постановка

Из комментариев в "Тиктоке"

Не врите, нет такого парня, кому бы не понравилось такое. Да и такая милая, тем более сама прыгает в объятия

Из комментариев в "Тиктоке"

Впрочем, звезда "Тиктока" не боится критики и уже собрала армию из 751 тысячи подписчиков.

Девушка из Питера два месяца на карантине встречала курьеров топлес, записывая их реакцию на видео

Не для всех самоизоляция стала тяжёлым испытанием, молодая блогерша активно поднимала настроение себе и другим, правда, провокационным способом.

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