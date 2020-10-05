Блогерша из Питера запрыгивает на случайных парней в метро, и этот пранк привёл в ярость зрителей

Блогерша Женя из Санкт-Петербурга с ником stervaaass набирает в "Тиктоке" миллионы просмотров благодаря своим провокационным роликам. Недавно девушка придумала рискованный эксперимент, в рамках которого решила запрыгивать на молодых парней в метро. На кадрах симпатичная петербурженка подходит к сидящему пассажиру и внезапно оказывается у него на коленях. А реакцию невольного испытуемого снимает на камеру.
Парни отвечали на необычное проявления внимания весьма по-разному. У некоторых удивление сменялось попытками продолжить общение, кто-то даже хотел поцеловать весёлую пранкершу. Однако не все молодые люди оказались рады обществу знойной блогерши и спешили освободиться от её нежеланных объятий.
Откровенные пранки посмотрели 20 миллионов раз. И у пользователей эксперимент блогерши вызвал противоречивые эмоции. Одни обвиняли её в нарушении личных границ и даже домогательстве. Другие же, наоборот, мечтали оказаться на месте испытуемых, отмечая, что это мило и весело. А некоторые понадеялись, что это всего лишь постановка.
1. Нарушение личных границ.
2. Можно расценить как домогательство
Из комментариев в "Тиктоке"
Представьте, что вы едете со своим парнем и на него кто-то прыгает. Вдруг у них есть девушки или жёны. Это ненормально
Из комментариев в "Тиктоке"
Фото © VK / Женя Филатьева
Надеюсь, это постановка
Из комментариев в "Тиктоке"
Не врите, нет такого парня, кому бы не понравилось такое. Да и такая милая, тем более сама прыгает в объятия
Из комментариев в "Тиктоке"
Впрочем, звезда "Тиктока" не боится критики и уже собрала армию из 751 тысячи подписчиков.
WOW-news
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