Девушку с редкой болезнью затравили за внешность, но она назло всем стала блогером и постит селфи

Жизнь 38-летней Мелиссы Блейк сложно назвать простой — женщина с рождения страдает синдромом Фримена-Шелдона, при котором деформируются кости и суставы головы и лица. В прошлом году Мелиссе повезло написать статью для CNN, после чего её фото распространились в СМИ. Под ними стали появляться злые комментарии о том, что такому киту и рыбе-капле нужно запретить показываться нормальным людям.

Фото © Instagram / melissablake81

Такие высказывания серьёзно расстроили женщину, но она не стала опускать руки. Назло хейтерам она опубликовала свои фото, и этот пост понравился 328 тыс. человек. В короткие сроки количество подписчиков возросло с 7 тыс. до 109 тыс., а в комментариях отметилось множество людей с какими-либо особенностями. Мелисса поняла, что её помощь нужна многим, и на своём примере начала доказывать, что и с редкими болезнями можно жить полной жизнью, Unilad.

Фото © Instagram / melissablake81

Уже год женщина ежедневно выкладывает свои селфи, отмечая, что каждое из них особенное и имеет смысл. Мелисса ведёт свой блог в "Инстаграме", где на неё подписано 202 тыс. человек. В нём она объясняет, что даже с инвалидностью можно наслаждаться жизнью, кто бы что ни говорил. По словам Мелиссы, с каждым фото она приобретала всё больше уверенности в себе. А также и подписчики, многие из которых последовали её примеру и стали делиться своими селфи.

Фото © Instagram / melissablake81