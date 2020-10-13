Отец исчез сразу после рождения сына, и только спустя 30 лет стало известно, что это была спецоперация

В 80-х Жаки активно участвовала в движении защитников животных. В компании она познакомилась с приятным парнем Бобом. Вскоре они начали жить вместе и у них даже родился сын. Но семейное счастье длилось недолго — через два года мужчина заявил, что из-за участия в митингах его могут посадить, что, конечно, повлияет и на женщину. Тогда он собрал вещи и якобы покинул страну. Первое время Жаки пыталась связаться с пропавшим парнем, но, не получая ответа, решила лучше заняться воспитанием сына. Так шли годы, но вот в 2012 году, листая журнал, в статье про шпионов британка наткнулась на знакомое имя.

Фото © Twitter / Bouteflikov

Тогда всё встало на свои места: женщина поняла, что всё это время она жила во лжи. Боб оказался секретным агентом в организации активистов. Впрочем, даже это имя было не настоящим — мужчина взял его у погибшего в 1959 году мальчика. И пропал он не из-за преследования, а просто потому, что его миссия подошла к концу и ему можно было вернуться к жене и детям. Но такая игра с чувствами и жизнями ничего не подозревающих людей не прошла безнаказанно.

Фото © Twitter / Bouteflikov

Повзрослевший сын "Боба" подал на папашу в суд. Местная полиция решила выплатить компенсацию в размере 425 тысяч фунтов стерлингов (43 млн рублей). Парень деньги взял, но не уверен, что этого достаточно. По его мнению, папаша должен был уже давно прийти к нему и его матери, чтобы рассказать, что это вообще было, пишет Daily Mail.