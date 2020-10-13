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Рита Ора научила фанатов, как правильно носить чёрное, снявшись в прозрачном нижнем белье

Поклонники звезды признались, что с трудом могут выносить красоту кумира.

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Фото © Instagram / ritaora

Известная 29-летняя британская певица Рита Ора заработала мировую любовь и 16-миллионнную армию фанатов в "Инстаграме" не только своими выдающимися вокальными данными. Девушка потрясающе выглядит, что и старается продемонстрировать подписчикам при любом удобном случае и желательно с минимумом одежды.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Лето закончилось, как и пляжный сезон, поэтому на смену бикини пришли откровенные комплекты белья. В этот раз певица примерила чёрный комплект с плотным корсетом и прозрачными кружевными трусиками. Чёрный цвет идеально сочетался с загорелой кожей и светлыми волосами звезды, которые она уложила крупными локонами. Ну и, как всегда, образ дополнили обилие золотых украшений и спокойный, но эффектный макияж.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Я просто не могу вынести твоей красоты!

ritaora.rus

Ангел в чёрном <3

im_nicole9

Что могу сказать, всё-таки Рита Ора не просто так моя богиня музыки

georgethebottster

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Рита Ора — популярная британская певица, которая завоевала большую любовь и уважение среди ценителей музыки по всему миру. За свою карьеру девушка получила восемь различных наград, а также снялась в нескольких фильмах. Вокальные данные и успех певицы обеспечили ей регулярное участие в качестве судьи или тренера в таких музыкальных шоу, как The X Factor, The Voice UK, Masked Singer UK и других.

Рита Ора предпочла отдыхать на солнышке, а не работать, сбежав из студии в одном купальнике

На карантине большую часть времени певица отдавала новому альбому, но наконец-то решила отложить все дела.

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