Рита Ора научила фанатов, как правильно носить чёрное, снявшись в прозрачном нижнем белье

Известная 29-летняя британская певица Рита Ора заработала мировую любовь и 16-миллионнную армию фанатов в "Инстаграме" не только своими выдающимися вокальными данными. Девушка потрясающе выглядит, что и старается продемонстрировать подписчикам при любом удобном случае и желательно с минимумом одежды.
Лето закончилось, как и пляжный сезон, поэтому на смену бикини пришли откровенные комплекты белья. В этот раз певица примерила чёрный комплект с плотным корсетом и прозрачными кружевными трусиками. Чёрный цвет идеально сочетался с загорелой кожей и светлыми волосами звезды, которые она уложила крупными локонами. Ну и, как всегда, образ дополнили обилие золотых украшений и спокойный, но эффектный макияж.
Я просто не могу вынести твоей красоты!
ritaora.rus
Ангел в чёрном <3
im_nicole9
Что могу сказать, всё-таки Рита Ора не просто так моя богиня музыки
georgethebottster
Рита Ора — популярная британская певица, которая завоевала большую любовь и уважение среди ценителей музыки по всему миру. За свою карьеру девушка получила восемь различных наград, а также снялась в нескольких фильмах. Вокальные данные и успех певицы обеспечили ей регулярное участие в качестве судьи или тренера в таких музыкальных шоу, как The X Factor, The Voice UK, Masked Singer UK и других.
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