Дочь певицы Славы решила покорить сердце Тимати, но случайно раскрыла обман в шоу "Холостяк"

На прошлой неделе стало известно, кто станет холостяком в новом сезоне одноимённого шоу — и им оказался рэпер Тимати, который не так давно разошёлся со своей девушкой и мамой сына Ратмира Анастасией Решетовой. Узнав о выгодной партии, многие девушки активизировались, в том числе и звёздные красавицы. Одной из них стала 21-летняя дочь певицы Славы — Александра Морозова.

Фото © Instagram / nastya_slava

Оказывается, девушка давно симпатизирует и рэперу, и выходцам из Black Star, поэтому хотела бы попробовать свои силы в шоу и попытаться очаровать Тимати. Слава сообщила, что они даже подали заявку на участие, "как нормальные люди", но ответа не получили. По своим каналам артистка узнала, что на самом деле всё уже отсняли и кастинг давно закрыт, пишет Пятый канал.

Фото © Instagram / mami_doch

Мне сказали, что это всё уже снято и всё там проплачено, всё это опять неправда, опять это всё — враньё. Поэтому не знаю, посмотрим. Короче, шоу-бизнес — полное ***. Правдива только я и Лолита Слава

Фото © Instagram / mami_doch