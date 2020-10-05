Поезжай за прибавкой! Названы города, где зарабатывают больше всего

Больше всего, согласно подсчётам Росстата, люди зарабатывают в Москве. Там средний доход составляет больше чем 100 000, что примерно равно четырём стандартным потребительским наборам, взятым за расчёт того, на сколько этих заработанных денег хватит. Именно по этой шкале и распределены города. На втором месте, как ни странно, не Санкт-Петербург, а Южно-Сахалинск. Северная столица занимает лишь восьмое место. А вот в Магадане хоть и приближается доход к городам-лидерам, но и цены там гораздо выше.
Коронавирус убил корпоративы. Кто и как будет праздновать Новый годИз-за второй волны CoViD-19 многие компании могут остаться без новогоднего торжества. Если раньше бронь площадок для корпоративов начиналась с сентября-октября, то сейчас многие опасаются строить планы. Что сейчас происходит на ивент-рынке и как в этом году будут проходить корпоративы — узнал Лайф.
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