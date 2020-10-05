Поезжай за прибавкой! Названы города, где зарабатывают больше всего

Больше всего, согласно подсчётам Росстата, люди зарабатывают в Москве. Там средний доход составляет больше чем 100 000, что примерно равно четырём стандартным потребительским наборам, взятым за расчёт того, на сколько этих заработанных денег хватит. Именно по этой шкале и распределены города. На втором месте, как ни странно, не Санкт-Петербург, а Южно-Сахалинск. Северная столица занимает лишь восьмое место. А вот в Магадане хоть и приближается доход к городам-лидерам, но и цены там гораздо выше.