Вице-мэр Владивостока освобождён от должности после установки в городе "могильных" скамеек

Вице-мэр Владивостока Сергей Русских понижен в должности после того, как в центре города были установлены гранитные скамейки, вызвавшие критику местных жителей. Такое решение принял глава города Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать ответственных за благоустройство. Также известно, что прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупок скамеек.