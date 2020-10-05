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Вице-мэр Владивостока освобождён от должности после установки в городе "могильных" скамеек

Теперь чиновник возглавит управление общественной безопасности.

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Фото © VK / "Владивосток"

Вице-мэр Владивостока Сергей Русских понижен в должности после того, как в центре города были установлены гранитные скамейки, вызвавшие критику местных жителей. Такое решение принял глава города Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал наказать ответственных за благоустройство. Также известно, что прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупок скамеек.

Напомним, на центральной площади Владивостока появились скамейки, вазоны и урны из чёрного гранита. Местные жители сравнили их с могильными и устроили траур, украсив лавки венками, надписи на которых гласили: "Эстетика и вкус. Помним, скорбим" и "Комфортная городская среда".

"Помним, скорбим". Жители Владивостока устроили "похороны эстетики" из-за новых гранитных скамеек

Губернатор Приморья посоветовал уволить ответственных за установку объектов, похожих на могилы.

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