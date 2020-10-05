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"Броня новая, ведьмак тот же". Стал известен образ Геральта во втором сезоне сериала

Прерванные из-за пандемии съёмки возобновились в августе.

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Netflix показал новый образ ведьмака в исполнении актёра Генри Кавилла во втором сезоне культового сериала по мотивам саги Анджея Сапковского.

Поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ

Роль исполнит актёр, который играл всего в нескольких кинокартинах.

Новая броня, тот же ведьмак. Вот ваш первый взгляд на Генри Кавилла в роли Геральта, — говорится в сообщении компании в "Твиттере".

Съёмки, остановленные в марте из-за пандемии коронавируса, возобновились в августе. Поклонники во втором сезоне увидят, как Геральт приводит Цири в секретное место, где прошло его детство. Там он будет защищать девушку "от таинственной силы, которая есть у неё внутри".

Ранее был назван актёрский состав второго сезона сериала "Ведьмак".

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