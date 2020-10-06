Парень провалился в секретный колодец, когда помогал с переездом, и оказался в 1843 году

Кристофер Таун из Коннектикута, США, помогал своей знакомой Дайан Мартин с переездом. Единственное, к чему он был готов, — это надорванная от перетаскивания тяжестей спина. Поэтому, провалившись под пол в новом доме подруги, он круто испугался. Сопровождавшая его жена Анжела даже не успела понять, что происходит.

Через несколько секунд Кристофер просто исчез, он буквально провалился сквозь землю Анжела

Фото © Guilford Police Department

Спустя секунды придя в себя, Кристофер осознал, что находится в тёмном месте, наполненном водой. Чудом остался жив, а наверху, на расстоянии около девяти (!) метров, на него смотрела испуганная жена. Так неожиданно для себя мужчина узнал, что в новой квартире его знакомой есть колодец. По звонку Анжелы спасатели тут же приехали вызволять заложника.

Фото © Guilford Police Department