Кристофер Таун из Коннектикута, США, помогал своей знакомой Дайан Мартин с переездом. Единственное, к чему он был готов, — это надорванная от перетаскивания тяжестей спина. Поэтому, провалившись под пол в новом доме подруги, он круто испугался. Сопровождавшая его жена Анжела даже не успела понять, что происходит.
Через несколько секунд Кристофер просто исчез, он буквально провалился сквозь землю
Спустя секунды придя в себя, Кристофер осознал, что находится в тёмном месте, наполненном водой. Чудом остался жив, а наверху, на расстоянии около девяти (!) метров, на него смотрела испуганная жена. Так неожиданно для себя мужчина узнал, что в новой квартире его знакомой есть колодец. По звонку Анжелы спасатели тут же приехали вызволять заложника.
Когда инцидент был позади, а Кристофер высушил все промокшие вещи, спасатели выяснили, что дом, в который заехала Диана, построили в 1843 году. Следовательно, и самому колодцу уже 177 лет — столько же, сколько зданию. Специалисты считают, что изначально он находился снаружи. Но в 1981 году во время реконструкции постройку расширили. Похоже, тогда никто не думал о том, что это может оказаться плохой идеей, пишет Bored Panda.
WOW-news
Парень провалился в секретный колодец, когда помогал с переездом, и оказался в 1843 году
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