Девушка встречается с мужчиной старше на 29 лет, постоянно оправдываясь, что это не её пожилой отец

23-летняя Кайла Кодилл из Джорджии, США, никогда не думала, что её идеальный мужчина окажется старше неё на 29 лет. Девушка познакомилась со Стефаном Данном, когда пришла к нему делать пирсинг в пупке. Тогда они оба состояли в отношениях и ни о каком романе не было и речи. Просто Кайла отметила, как ей интересно общаться со Стефаном, и тот тоже захотел поддерживать дружеские отношения.

Фото © Facebook / Kayla Caudill

Пара вместе отлично проводила время, всё больше убеждаясь, что они идеально друг другу подходят. У 51-летнего Стефана всё было не так гладко дома, да и Кайла была разочарована своим браком. В итоге друзья расстались со своими возлюбленными и решили попробовать перевести отношения на романтический уровень. Прошло полтора года, и пара не жалеет о своём решении, пишет Yahoo.

Фото © Facebook / Kayla Caudill

У нас есть серьёзная разница в возрасте. Я не так опытна, как он, но при этом я не так юна, как мои ровесницы. Здесь важен внутренний возраст, и я не ощущаю себя на 29. Думаю, иначе бы Стефан мной и не заинтересовался Кайла Кодилл

Фото © Facebook / Kayla Caudill