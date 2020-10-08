Девушка встречается с мужчиной старше на 29 лет, постоянно оправдываясь, что это не её пожилой отец

23-летняя Кайла Кодилл из Джорджии, США, никогда не думала, что её идеальный мужчина окажется старше неё на 29 лет. Девушка познакомилась со Стефаном Данном, когда пришла к нему делать пирсинг в пупке. Тогда они оба состояли в отношениях и ни о каком романе не было и речи. Просто Кайла отметила, как ей интересно общаться со Стефаном, и тот тоже захотел поддерживать дружеские отношения.
Пара вместе отлично проводила время, всё больше убеждаясь, что они идеально друг другу подходят. У 51-летнего Стефана всё было не так гладко дома, да и Кайла была разочарована своим браком. В итоге друзья расстались со своими возлюбленными и решили попробовать перевести отношения на романтический уровень. Прошло полтора года, и пара не жалеет о своём решении, пишет Yahoo.
У нас есть серьёзная разница в возрасте. Я не так опытна, как он, но при этом я не так юна, как мои ровесницы. Здесь важен внутренний возраст, и я не ощущаю себя на 29. Думаю, иначе бы Стефан мной и не заинтересовался
Кайла Кодилл
Но не всё так радужно в жизни необычной пары. Бывшая жена Стефана запретила ему знакомить его девушку с их детьми и вообще как-то вводить её в их жизнь. А от Кайлы отказался родной отец, когда узнал о возлюбленном дочери, который сам годится ей в отцы. Но остальные родные и близкие относятся с пониманием к чувствам Кайлы и Стефана, оказывая необходимую поддержку.
WOW-news
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