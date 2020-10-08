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Категорий: 17

Парень перестал стричься 4 года назад в качестве эксперимента, и сейчас его шевелюре можно позавидовать

Пока на карантине люди причитали, что долго не были у своих парикмахеров, этот парень отказался от стрижек ещё в 2016 году. Нисколько не жалеет, и сейчас вы поймёте почему.

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Гиф © Giphy

Недавно в разделе "Реддита" Pics ("Картинки") пользователь AsontiRelay поделился, как на него повлияли четыре года без походов в салоны красоты. Афро парня достигло гигантских размеров, но останавливаться он не собирается. В комментариях он рассказал, что это эксперимент. Он хочет отращивать волосы до 40 лет. Планы грандиозные, ведь сейчас ему только 24 года.

Моё афро, которое я отращиваю с 2016-го

AsontiRelay

Фото © Reddit / AsontiRelay

Фото © Reddit / AsontiRelay

Судя по комментариям под вирусным постом, который набрал больше 62 тысяч голосов, у парня появились сотни фанатов, готовых вместе с ним подождать ещё 16 лет, чтобы увидеть, что выйдет из забавного эксперимента.

Как по мне, это что-то сказочное!

BGgungame

Отличное афро, бро

Bigtonecapone

Я хочу увидеть, как ты надеваешь мотоциклетный шлем и снимаешь его на глазах у ничего не подозревающих людей

c0mad0r

Фото © Reddit / AsontiRelay

Фото © Reddit / AsontiRelay

Кроме того, в комментариях парня завалили вопросами, как он обращается со своей шевелюрой зимой и нужна ли ему подушка. Оказалось, теперь с наступлением холодов AsontiRelay со спокойной душой ходит без шапки — голова под надёжной термозащитой. А спать и правда можно без подушки.

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений

Обычно мы все бьём себя кулаком в грудь, доказывая, что ценим естественную красоту. Вот только когда с годами на головах появляются первые признаки седины, женщины, а нередко и мужчины, бегут в салон красоты, чтобы их скорее спасли. Но есть и те, кто за годы постоянных подкрашиваний корней устал скрывать свои серебристые пряди. Таким смельчакам помогает колорист Джек Мартин.

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