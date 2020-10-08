Парень перестал стричься 4 года назад в качестве эксперимента, и сейчас его шевелюре можно позавидовать

Стилист отказывается закрашивать седину, удивляя клиенток тем, насколько это красиво: 10 преображений Обычно мы все бьём себя кулаком в грудь, доказывая, что ценим естественную красоту. Вот только когда с годами на головах появляются первые признаки седины, женщины, а нередко и мужчины, бегут в салон красоты, чтобы их скорее спасли. Но есть и те, кто за годы постоянных подкрашиваний корней устал скрывать свои серебристые пряди. Таким смельчакам помогает колорист Джек Мартин.