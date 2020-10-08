Недавно в разделе "Реддита" Pics ("Картинки") пользователь AsontiRelay поделился, как на него повлияли четыре года без походов в салоны красоты. Афро парня достигло гигантских размеров, но останавливаться он не собирается. В комментариях он рассказал, что это эксперимент. Он хочет отращивать волосы до 40 лет. Планы грандиозные, ведь сейчас ему только 24 года.
Моё афро, которое я отращиваю с 2016-го
Судя по комментариям под вирусным постом, который набрал больше 62 тысяч голосов, у парня появились сотни фанатов, готовых вместе с ним подождать ещё 16 лет, чтобы увидеть, что выйдет из забавного эксперимента.
Как по мне, это что-то сказочное!
Отличное афро, бро
Я хочу увидеть, как ты надеваешь мотоциклетный шлем и снимаешь его на глазах у ничего не подозревающих людей
Кроме того, в комментариях парня завалили вопросами, как он обращается со своей шевелюрой зимой и нужна ли ему подушка. Оказалось, теперь с наступлением холодов AsontiRelay со спокойной душой ходит без шапки — голова под надёжной термозащитой. А спать и правда можно без подушки.
WOW-news
Парень перестал стричься 4 года назад в качестве эксперимента, и сейчас его шевелюре можно позавидовать
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