Хозяйка случайно рассыпала корм, и реакция кота достойна "Оскара" — смешные фото

Живущая в Лондоне журналистка Келли-Ли Купер — владелица британского короткошёрстного кота золотого окраса. Питомца зовут Берти, и его актёрским талантам позавидует любая звезда Голливуда. Девушка показала, как хвостатый отреагировал на то, что хозяйка рассыпала его еду, и пользователи Сети готовы сразу вручить ему "Оскар".
Просто случайно рассыпала корм своего кота на полу, и он отреагировал очень остро
Фото © Twitter / kl_coop
Сначала пушистик раскрыл от удивления рот и в недоумении посмотрел на совершившую такое безобразие хозяйку. Затем усатый высунул язык, будто от отвращения. И в итоге состроил самую грустную мордочку в мире.
Девушка поделилась забавными кадрами в "Инстаграме" и "Твиттере", и те быстро стали вирусными. Мимика пушистика очаровала более 522 тыс. пользователей, которые отдали ему свои сердечки.
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В комментариях Келли рассказала, что после того, как пушистик закончил демонстрацию актёрских талантов, он поспешил съесть столько, сколько смог, пока хозяйка не подмела пол.
WOW-animals
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