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Хозяйка случайно рассыпала корм, и реакция кота достойна "Оскара" — смешные фото

Питомец и без слов смог выразить всё, что думает о ситуации.

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Фото © Twitter / kl_coop

Живущая в Лондоне журналистка Келли-Ли Купер — владелица британского короткошёрстного кота золотого окраса. Питомца зовут Берти, и его актёрским талантам позавидует любая звезда Голливуда. Девушка показала, как хвостатый отреагировал на то, что хозяйка рассыпала его еду, и пользователи Сети готовы сразу вручить ему "Оскар".

Просто случайно рассыпала корм своего кота на полу, и он отреагировал очень остро

Келли-Ли Купер, хозяйка

Фото © Twitter / kl_coop

Фото © Twitter / kl_coop

Сначала пушистик раскрыл от удивления рот и в недоумении посмотрел на совершившую такое безобразие хозяйку. Затем усатый высунул язык, будто от отвращения. И в итоге состроил самую грустную мордочку в мире.

Фото © Instagram / bertie.puss

Фото © Instagram / bertie.puss

Девушка поделилась забавными кадрами в "Инстаграме" и "Твиттере", и те быстро стали вирусными. Мимика пушистика очаровала более 522 тыс. пользователей, которые отдали ему свои сердечки.

Он действительно потрясён

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Фото © Instagram / bertie.puss

Фото © Instagram / bertie.puss

Это сделало мой день

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Боже, я слишком долго смеялась над его мордочкой

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В комментариях Келли рассказала, что после того, как пушистик закончил демонстрацию актёрских талантов, он поспешил съесть столько, сколько смог, пока хозяйка не подмела пол.

Кот добрался до забытого хозяином телефона, и эти селфи доведут до истерики любого

Талантливый питомец показал, насколько хорош собой с любого ракурса.

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