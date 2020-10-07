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Московский ресторан в честь дня рождения Путина предложил рюмашку "Триколора" или "Северного потока"

Так владельцы заведения решили поздравить президента с праздником.

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Фото © Instagram / izummsk

В одном из московских ресторанов на востоке столицы ко дню рождения Путина придумали интересную забаву. Владельцы подготовили особое меню с коктейлями, название которых так или иначе относится к политической повестке президента. Посетители смогли попробовать лёгкий и воздушный "Северный поток" или тяжёлый и всепроникающий "Тополь Искандерович".

Фото © Instagram / izummsk

Фото © Instagram / izummsk

Первым ста гостям удалось бесплатно продегустировать напитки из коктейльной карты "За Путина!". Любой желающий мог заказать "Триколор" с необычной закуской — "замоченными террористами" — или настойку "Стабильная", которая не позволит раскачать лодку. Управляющий рестораном отметил, что акция так понравилась посетителям, что теперь он планирует сделать её ежегодной.

Фото © Instagram / izummsk

Фото © Instagram / izummsk

Мы ценим всё то, что Владимир Путин делает для страны, и поэтому решили провести такую символичную акцию для посетителей нашего бара

Управляющий рестораном

Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нём

Так мастерица решила сделать подарок не только красивым, но и полезным.

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