Московский ресторан в честь дня рождения Путина предложил рюмашку "Триколора" или "Северного потока"

В одном из московских ресторанов на востоке столицы ко дню рождения Путина придумали интересную забаву. Владельцы подготовили особое меню с коктейлями, название которых так или иначе относится к политической повестке президента. Посетители смогли попробовать лёгкий и воздушный "Северный поток" или тяжёлый и всепроникающий "Тополь Искандерович".
Первым ста гостям удалось бесплатно продегустировать напитки из коктейльной карты "За Путина!". Любой желающий мог заказать "Триколор" с необычной закуской — "замоченными террористами" — или настойку "Стабильная", которая не позволит раскачать лодку. Управляющий рестораном отметил, что акция так понравилась посетителям, что теперь он планирует сделать её ежегодной.
Мы ценим всё то, что Владимир Путин делает для страны, и поэтому решили провести такую символичную акцию для посетителей нашего бара
Управляющий рестораном
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