Московский ресторан в честь дня рождения Путина предложил рюмашку "Триколора" или "Северного потока"

В одном из московских ресторанов на востоке столицы ко дню рождения Путина придумали интересную забаву. Владельцы подготовили особое меню с коктейлями, название которых так или иначе относится к политической повестке президента. Посетители смогли попробовать лёгкий и воздушный "Северный поток" или тяжёлый и всепроникающий "Тополь Искандерович".

Первым ста гостям удалось бесплатно продегустировать напитки из коктейльной карты "За Путина!". Любой желающий мог заказать "Триколор" с необычной закуской — "замоченными террористами" — или настойку "Стабильная", которая не позволит раскачать лодку. Управляющий рестораном отметил, что акция так понравилась посетителям, что теперь он планирует сделать её ежегодной.