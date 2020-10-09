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Хозяйка испугалась окровавленных щенков, но истинная причина произошедшего рассмешила её до слёз

Шаловливые пушистики заставили свою хозяйку понервничать.

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Фото © Twitter / 9GAG

Когда Кристина Амурао из провинции Кавите, Филиппины, проснулась утром, она испытала сильнейший шок. Всё вокруг словно было залито кровью: кровать, стены, руки, а самое главное — три её чудесных пёсика. Девушка уже хотела звонить в полицию, но потом пригляделась внимательнее и поняла, в чём дело.

Фото © Twitter / 9GAG

Фото © Twitter / 9GAG

Пока хозяйка спала, Ириска, Искорка и Суши заскучали и решили себя развлечь. Проказливые щенки добрались до запасов косметики Кристины и растерзали пакет с красителем. А потом весело носились по жилищу, испачкав всё вокруг.

Фото © Twitter / 9GAG

Фото © Twitter / 9GAG

Испуг владелицы сменился смехом. Она попыталась отмыть пушистиков, заявив, что краситель никак не навредил хвостатым. Для изготовления косметики девушка использует только органические ингредиенты, пишет Metro.

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