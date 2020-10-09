Хозяйка испугалась окровавленных щенков, но истинная причина произошедшего рассмешила её до слёз

Когда Кристина Амурао из провинции Кавите, Филиппины, проснулась утром, она испытала сильнейший шок. Всё вокруг словно было залито кровью: кровать, стены, руки, а самое главное — три её чудесных пёсика. Девушка уже хотела звонить в полицию, но потом пригляделась внимательнее и поняла, в чём дело.
Пока хозяйка спала, Ириска, Искорка и Суши заскучали и решили себя развлечь. Проказливые щенки добрались до запасов косметики Кристины и растерзали пакет с красителем. А потом весело носились по жилищу, испачкав всё вокруг.
Испуг владелицы сменился смехом. Она попыталась отмыть пушистиков, заявив, что краситель никак не навредил хвостатым. Для изготовления косметики девушка использует только органические ингредиенты, пишет Metro.
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