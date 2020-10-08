Девушка родила четверняшек и спустя два месяца честно показала, во что превратился её живот

30-летняя блогерша Натали Мари в своём инстаграме подробно рассказывала подписчицам, что значит быть мамой. Женщина делилась своим опытом, выкладывала тренировки и давала советы. В последнее время ей часто начали писать, что она прекрасно выглядит для мамы, родившей четверняшек в июле. Поэтому Натали поняла, что стоит предупредить чересчур расслабившихся девушек, пишет The Metro.
Натали поделилась с подписчицами фото, на котором приподняла белую футболку. Для фитоняшки и любительницы спорта, которая до первой беременности демонстрировала стальной пресс, такой обвисший живот стал просто ударом. Несмотря на то что женщина во время беременности не прекращала тренировки и после родов занимается каждый день, восстановить хоть какое-то подобие прошлой формы ей пока так и не удалось.
Никогда не судите книгу по обложке. Часть меня и, я уверена, многие из вас не хотели выкладывать такое фото. Но в мире социальных сетей нужно почаще говорить правду, которая скрывается за красивой картинкой. А правда в том, что я вырастила четыре чуда в этом животе. А ещё я дико горжусь тем, чего достигла. И всё ещё чувствую себя красивой, хоть и не рада тому, что стало с фигурой
Натали Мари
И Натали действительно есть чем гордиться. У женщины были большие проблемы с зачатием, и сколько бы они с мужем Каном ни старались, ничего не получалось. Врач ей назначил колоть гормоны, и тогда спустя некоторое время у них родилась первая дочь. Позже медик предупредил, что из-за продолжительного лечения у пары может появиться больше детей, но ни Натали, ни Кан не ожидали, что их будет именно четверо.
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