Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Девушка родила четверняшек и спустя два месяца честно показала, во что превратился её живот

Хоть Натали и не в восторге от своей фигуры, она чувствует гордость от того, что смогла выносить четырёх человек.

796

Фото © Instagram / kikiandthequads

30-летняя блогерша Натали Мари в своём инстаграме подробно рассказывала подписчицам, что значит быть мамой. Женщина делилась своим опытом, выкладывала тренировки и давала советы. В последнее время ей часто начали писать, что она прекрасно выглядит для мамы, родившей четверняшек в июле. Поэтому Натали поняла, что стоит предупредить чересчур расслабившихся девушек, пишет The Metro.

Фото © Instagram / kikiandthequads

Фото © Instagram / kikiandthequads

Натали поделилась с подписчицами фото, на котором приподняла белую футболку. Для фитоняшки и любительницы спорта, которая до первой беременности демонстрировала стальной пресс, такой обвисший живот стал просто ударом. Несмотря на то что женщина во время беременности не прекращала тренировки и после родов занимается каждый день, восстановить хоть какое-то подобие прошлой формы ей пока так и не удалось.

Фото © Instagram / kikiandthequads

Фото © Instagram / kikiandthequads

Никогда не судите книгу по обложке. Часть меня и, я уверена, многие из вас не хотели выкладывать такое фото. Но в мире социальных сетей нужно почаще говорить правду, которая скрывается за красивой картинкой. А правда в том, что я вырастила четыре чуда в этом животе. А ещё я дико горжусь тем, чего достигла. И всё ещё чувствую себя красивой, хоть и не рада тому, что стало с фигурой

Натали Мари

Фото © Instagram / kikiandthequads

Фото © Instagram / kikiandthequads

И Натали действительно есть чем гордиться. У женщины были большие проблемы с зачатием, и сколько бы они с мужем Каном ни старались, ничего не получалось. Врач ей назначил колоть гормоны, и тогда спустя некоторое время у них родилась первая дочь. Позже медик предупредил, что из-за продолжительного лечения у пары может появиться больше детей, но ни Натали, ни Кан не ожидали, что их будет именно четверо.

Фитнес-тренер ответила хейтерам, показав на фото, что целлюлит не смог сделать её менее горячей

По мнению Эмили, всё нужно делать из любви к себе, а не в качестве наказания.

Выбор редакции

Медики нашли у Айзы Анохиной опухоль. Блогерша готовится к операции

вчера в 12:20

Ивлеева показала смущённым фанатам редкий кадр, где из одежды на ней только крошечное бикини

вчера в 10:43

Медведь победил в конкурсе толстяков, набрав за карантин больше всего килограммов — фото до и после

сегодня в 13:04

Лайфхак. Как заработать на акциях, если ничего в этом не понимаешь

сегодня в 13:21

"Доминирующая идея". Психиатр дал оценку поведению подозреваемого в пропаже школьницы под Тулой

сегодня в 13:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.