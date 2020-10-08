Девушка родила четверняшек и спустя два месяца честно показала, во что превратился её живот

Никогда не судите книгу по обложке. Часть меня и, я уверена, многие из вас не хотели выкладывать такое фото. Но в мире социальных сетей нужно почаще говорить правду, которая скрывается за красивой картинкой. А правда в том, что я вырастила четыре чуда в этом животе. А ещё я дико горжусь тем, чего достигла. И всё ещё чувствую себя красивой, хоть и не рада тому, что стало с фигурой