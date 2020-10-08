В Москве суд вынес приговор по делу экс-полковника МВД Дагестана

Тверской суд Москвы вынес приговор по делу бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева.

Как сообщает ТАСС, его признали виновным в покушении на дачу взятки в размере шести миллионов долларов. Хизриева лишили воинского звания полковника и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Адвокат осуждённого Аида Касимова после оглашения решения суда заявила, что сторона защиты полностью отрицает, что был сам факт преступления. По её словам, они намерены обжаловать приговор.

Кроме того, один из фигурантов дела — Гор Чудопалов — признал свою вину и дал показания на остальных фигурантов. В ходе расследования ему была изменена мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест. По данным следствия, Хизриев планировал именно через него передать крупную взятку, чтобы занять должность главы МВД по Республике Дагестан.

Добавим, что Магомед Хизриев и его соучастники были задержаны в Москве в июне 2018 года. Следствием было установлено, что весной 2017 года полковник передал другим фигурантам дела часть ранее оговоренной взятки. По словам посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел Дагестана.