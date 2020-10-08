В Южной Корее горит 33-этажный небоскрёб — видео

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В южнокорейском городе Ульсан произошёл пожар в одном из небоскрёбов. Отмечается, что 33-этажное здание было полностью охвачено огнём.
Очевидцы происшествия выкладывают в соцсетях видео с места событий. На кадрах видно, что пламя буквально охватило строение.
Уточняется, что возгорание началось на 12-м этаже и быстро распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в результате пожара 15 человек были доставлены в больницу, с крыши небоскрёба эвакуировали свыше 40 человек.
Пожар на складе боеприпасов под Рязанью удалось локализовать — видеоДля тушения огня были организованы вылеты авиации — самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 и Ми-26.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Китае молния попала в небоскрёб и сильно испугала местных жителей.
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