В Южной Корее горит 33-этажный небоскрёб — видео

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В южнокорейском городе Ульсан произошёл пожар в одном из небоскрёбов. Отмечается, что 33-этажное здание было полностью охвачено огнём.

Очевидцы происшествия выкладывают в соцсетях видео с места событий. На кадрах видно, что пламя буквально охватило строение.

Уточняется, что возгорание началось на 12-м этаже и быстро распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в результате пожара 15 человек были доставлены в больницу, с крыши небоскрёба эвакуировали свыше 40 человек.