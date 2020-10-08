Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Южной Корее горит 33-этажный небоскрёб — видео

Предварительно, возгорание началось на 12-м этаже здания.

534

Видео © Соцсети

В южнокорейском городе Ульсан произошёл пожар в одном из небоскрёбов. Отмечается, что 33-этажное здание было полностью охвачено огнём.

Очевидцы происшествия выкладывают в соцсетях видео с места событий. На кадрах видно, что пламя буквально охватило строение.

Уточняется, что возгорание началось на 12-м этаже и быстро распространилось из-за сильного ветра. По предварительным данным, в результате пожара 15 человек были доставлены в больницу, с крыши небоскрёба эвакуировали свыше 40 человек.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью удалось локализовать — видео

Для тушения огня были организованы вылеты авиации — самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 и Ми-26.

Ранее Лайф рассказывал о том, как в Китае молния попала в небоскрёб и сильно испугала местных жителей.

Выбор редакции

В Южной Корее сообщили о планах Путина посетить эту страну после прививки от коронавируса

28 сентября, 16:13

"По ходу, мы приехали". Московские спасатели прибыли на место пожара на складе боеприпасов под Рязанью

сегодня в 18:25

Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

сегодня в 20:48

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всех болел CoViD-19 в сентябре

сегодня в 20:57
adult

Отец выбросил обгоревшего в костре сына голышом в лесу. Он потерял лицо, но смог выжить

сегодня в 20:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.