Хозяева придумали самый смешной и милый лайфхак, как порадовать собак, ждущих их с работы — видео

Эрин Джойс из Виктории, Австралия, — владелица двух собак: Билли и Сеймура. Каждый раз хвостатые с нетерпением ждут девушку с работы, пытаясь унюхать её через забор. Чтобы скрасить пушистикам томительные минуты ожидания, бойфренд Эрин придумал забавный выход, который покорил пользователей Сети.

Видео © TikTok / liltroubless

Парень прорезал в заборе отверстия, чтобы собаки могли приставлять к ним глаза и просовывать свои влажные носы. Так они становятся чуть ближе к любимой владелице, пока та идёт по подъездной дорожке. Ведь для преданных питомцев каждая секунда рядом с хозяйкой дорога.

Видео разлетелось по Сети, и лайфхак просто очаровал юзеров, которые не переставали умиляться милым мордочкам за забором. А некоторые отметили, что идея им настолько понравилась, что они даже взяли её на вооружение, пишет Daily Mail.

Это немного пугающе, но в то же время очаровательно Из комментариев в "Тиктоке"

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