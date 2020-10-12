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Пользовательница Twitter из Питера показала переписку со своей бабушкой, и это самая настоящая любовь

Самое время достать бумажные платочки, чтобы вытирать слёзы умиления.

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Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

У жительницы Санкт-Петербурга по имени Вита, пожалуй, самая милая бабушка на свете. Девушка показала, как реагирует старушка на её истории в "Инстаграме", и без слёз их читать невозможно. Кажется, каждому из нас нужна такая бабуля.

Сообщения от бабули

Leavevitaalone

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Стоит Вите опубликовать новые сториз, бабушка не упускает возможности их прокомментировать и сделать внучке комплимент. Едва ли кого-то из нас приободряют так часто. Девушка же получает всю эту поддержку от одного человека. В личных сообщениях "Инстаграма" старушка постоянно напоминает Вите, что она настоящий талант. Вряд ли кто-то с этим поспорит. Чтобы убедиться, стоит заглянуть в профиль девушки — leavevitaalone.

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Пост Виты со скриншотами за пару дней стал вирусным в русскоязычном сегменте "Твиттера". Его лайкнули больше 23 тысяч раз, а в комментариях пользователи признались, что хотели бы такую бабушку и себе.

Всем такую бабулю для поднятия морального духа

Pinkyyellow_

Мечтаю, чтобы моя бабушка сказала так же однажды, но она не скажет. Эх...

__awwly

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Но среди комментаторов нашлись и те, кто осудил внучку за то, что она не ответила ни на одно сообщение бабушки. Вита рассказала, что писать бабуле бессмысленно — сообщения она не читает. Вместо этого они почти каждый день созваниваются по телефону. Вот это настоящая любовь.

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Пользовательница AnnyLikanda занимается косплеем. Однако популярность ей принесло не преображение в очередного известного персонажа, а фото с любимой бабулей.

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