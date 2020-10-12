Пользовательница Twitter из Питера показала переписку со своей бабушкой, и это самая настоящая любовь

У жительницы Санкт-Петербурга по имени Вита, пожалуй, самая милая бабушка на свете. Девушка показала, как реагирует старушка на её истории в "Инстаграме", и без слёз их читать невозможно. Кажется, каждому из нас нужна такая бабуля.

Сообщения от бабули Leavevitaalone

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Стоит Вите опубликовать новые сториз, бабушка не упускает возможности их прокомментировать и сделать внучке комплимент. Едва ли кого-то из нас приободряют так часто. Девушка же получает всю эту поддержку от одного человека. В личных сообщениях "Инстаграма" старушка постоянно напоминает Вите, что она настоящий талант. Вряд ли кто-то с этим поспорит. Чтобы убедиться, стоит заглянуть в профиль девушки — leavevitaalone.

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone

Пост Виты со скриншотами за пару дней стал вирусным в русскоязычном сегменте "Твиттера". Его лайкнули больше 23 тысяч раз, а в комментариях пользователи признались, что хотели бы такую бабушку и себе.

Всем такую бабулю для поднятия морального духа Pinkyyellow_

Мечтаю, чтобы моя бабушка сказала так же однажды, но она не скажет. Эх... __awwly

Фото © Twitter / Ieavevitaalone, Instagram / leavevitaalone