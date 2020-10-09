Этот пассажир точно знает, как сделать поездку на поезде приятной и незабываемой. Вместо соседей, лакомящихся жареной курочкой и ведущих непрерывные разговоры, он выбрал самую лучшую компанию — своих котов. Владелец выкупил для питомцев целое купе и отправился с ними к морю по маршруту Москва — Анапа, отмечает телеграм-канал "Что там в Москве?".
Фото © Telegram / "Что там в Москве?"
Усатые с комфортом разместились на полках, будто путешествуют таким образом не впервые. А один пушистик уже приготовился с философским видом созерцать проносящиеся за окном пейзажи. По словам очевидцев, пассажир подошёл к вагону, весь увешанный переносками, и они даже не успели посчитать, сколько же всего четверолапых отправится с ним на юг, отмечает КП.
Пользователи соцсетей поддержали владельца и написали, что сами бы не отказались прокатиться в такой компании. "За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных может взиматься отдельная плата или требуется выкуп всего купе", — отмечается на сайте РЖД.
Надо сделать именно такую услугу — путешествие на поезде в купе с котиками))
Коты — это наше ВСЁ
Боже, храни таких людей
WOW-animals
Всё лучшее — кошкам. Пассажир оплатил отдельное купе питомцам, отправив их с комфортом в Анапу
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