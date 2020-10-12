Парень показал, чем растения занимаются, в ускоренной съёмке, и это стало новой страшилкой 2020 года

Любопытный программист из Турции Берат Йилдирим, который в свободное время разводит растения и увлекается садоводством, поделился с пользователями Redddit своим открытием. Парень заметил, что в течение дня цветы из его коллекции явно меняют положение листьев и ветвей, поэтому и решил проверить, что же происходит на самом деле.
Берат установил камеру в комнате, полной цветов, и оставил её на сутки. А потом сделал таймлапс-видео, на котором всё тайное стало явным. Растения, как и присуще их натуре, поворачиваются к солнцу, чтобы получить больше света, но Берат не ожидал, что его питомцы будут настолько подвижны. Ролик, хоть и набрал 35 тысяч лайков, вызвал у многих пользователей Сети страх и чувство тревоги.
Видео © Reddit / esberat
Поэтому у меня и нет растений — этим мерзавцам нельзя доверять. Однажды ты можешь проснуться ночью от того, что тебя душит какая-нибудь хризантема. Нет, спасибо, я останусь со своими двумя кошками
Некоторые пользователи Сети всерьёз принялись спорить, что, если растения настолько живые существа, что могут не просто расти, но и принимать решения, как лучше повернуться, чтобы получить больше света, не рушится ли вся концепция вегетарианства. Ведь многие отказываются от продуктов животного происхождения из милосердия и жалости к животным. Долгий спор растянулся на сотни комментариев, но обе стороны так ни к чему и не пришли.
WOW-video
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