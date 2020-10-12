Парень показал, чем растения занимаются, в ускоренной съёмке, и это стало новой страшилкой 2020 года

Любопытный программист из Турции Берат Йилдирим, который в свободное время разводит растения и увлекается садоводством, поделился с пользователями Redddit своим открытием. Парень заметил, что в течение дня цветы из его коллекции явно меняют положение листьев и ветвей, поэтому и решил проверить, что же происходит на самом деле.

Фото © Instagram / esberat

Берат установил камеру в комнате, полной цветов, и оставил её на сутки. А потом сделал таймлапс-видео, на котором всё тайное стало явным. Растения, как и присуще их натуре, поворачиваются к солнцу, чтобы получить больше света, но Берат не ожидал, что его питомцы будут настолько подвижны. Ролик, хоть и набрал 35 тысяч лайков, вызвал у многих пользователей Сети страх и чувство тревоги.

Видео © Reddit / esberat

Эти растения выглядят так, будто у меня галлюцинации draziwizard

Поэтому у меня и нет растений — этим мерзавцам нельзя доверять. Однажды ты можешь проснуться ночью от того, что тебя душит какая-нибудь хризантема. Нет, спасибо, я останусь со своими двумя кошками ValHova22

Они выглядят как пришельцы из далёкого космоса... jongraf

Фото © Instagram / esberat