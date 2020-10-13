Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Фанаты увидели 38-летнюю Веру Брежневу без фильтров и макияжа, и от былой красоты не осталось и следа

Без ретуши исполнительница выглядит немного по-другому.

1065

Фото © Instagram / ververa

38-летняя Вера Брежнева на кадрах в своём инстаграме выглядит безупречно: ровная гладкая кожа, шелковистые локоны и идеальный контур лица. Певица до сих пор остаётся секс-символом. Однако поклонники заметили, что возраст всё же постепенно меняет их любимицу.

Фото © Instagram / ververa, Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / ververa, Telegram / Yobajur

Так, в Сети разлетелись скриншоты видео из инстаграм-историй артистки, где она предстала без макияжа и фильтров. И пользователи с грустью отметили, что время берёт своё. На лице блондинки стали заметны морщины, под глазами — мешочки, а волосы выглядели сухими и остались без укладки. Однако некоторые юзеры отметили, что для своего возраста Вера выглядит неплохо, просто у многих сложилось искажённое впечатление о женской красоте из-за обработанных картинок в соцсетях.

<...> думаете, если она на экране под тонной грима молодая и привлекательная, то и без этого всего такая же будет?)
Да и годы тем более берут своё

liiian13

Фото © Instagram / ververa

Фото © Instagram / ververa

Забыла фильтры наложить, с кем не бывает 🤦‍♀️🙈🙈🙈но зрелище не для слабонервных😂


saharin_salon

Возраст берёт своё

vanilin_ka

Фото © Instagram / ververa

Фото © Instagram / ververa

Вера Брежнева — экс-солистка "ВИА Гры", певица, актриса и телеведущая родом с Украины. Также Вера создала собственную марку косметики — VERA by Vera Brezhneva, о которой рассказывает на отдельной инстаграм-странице.

Зрители сняли, как пьяная Бузова прыгнула прямо на них во время концерта в московском гей-клубе

Артистка не даёт заскучать своей аудитории.

Выбор редакции

Дочь Веры Брежневой устроила пляжную съёмку в бикини, оставив свою маму без фанатов

29 сентября, 06:57

Рита Ора научила фанатов, как правильно носить чёрное, снявшись в прозрачном нижнем белье

сегодня в 07:08

В разрушенном храме и в мечети. Виолончелист из Бельгии дал необычный концерт в Нагорном Карабахе — видео

сегодня в 09:58

Сервис по поиску работы SuperJob может стать соцсетью

сегодня в 10:20

Магазин в Нижнем Тагиле обвинили в выдаче посетителям "напрокат" одной и той же маски

сегодня в 10:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.