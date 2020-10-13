Фанаты увидели 38-летнюю Веру Брежневу без фильтров и макияжа, и от былой красоты не осталось и следа

38-летняя Вера Брежнева на кадрах в своём инстаграме выглядит безупречно: ровная гладкая кожа, шелковистые локоны и идеальный контур лица. Певица до сих пор остаётся секс-символом. Однако поклонники заметили, что возраст всё же постепенно меняет их любимицу.
Так, в Сети разлетелись скриншоты видео из инстаграм-историй артистки, где она предстала без макияжа и фильтров. И пользователи с грустью отметили, что время берёт своё. На лице блондинки стали заметны морщины, под глазами — мешочки, а волосы выглядели сухими и остались без укладки. Однако некоторые юзеры отметили, что для своего возраста Вера выглядит неплохо, просто у многих сложилось искажённое впечатление о женской красоте из-за обработанных картинок в соцсетях.
<...> думаете, если она на экране под тонной грима молодая и привлекательная, то и без этого всего такая же будет?)
Да и годы тем более берут своё
Забыла фильтры наложить, с кем не бывает 🤦♀️🙈🙈🙈но зрелище не для слабонервных😂
Возраст берёт своё
Вера Брежнева — экс-солистка "ВИА Гры", певица, актриса и телеведущая родом с Украины. Также Вера создала собственную марку косметики — VERA by Vera Brezhneva, о которой рассказывает на отдельной инстаграм-странице.
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