Фанаты увидели 38-летнюю Веру Брежневу без фильтров и макияжа, и от былой красоты не осталось и следа

38-летняя Вера Брежнева на кадрах в своём инстаграме выглядит безупречно: ровная гладкая кожа, шелковистые локоны и идеальный контур лица. Певица до сих пор остаётся секс-символом. Однако поклонники заметили, что возраст всё же постепенно меняет их любимицу.

Так, в Сети разлетелись скриншоты видео из инстаграм-историй артистки, где она предстала без макияжа и фильтров. И пользователи с грустью отметили, что время берёт своё. На лице блондинки стали заметны морщины, под глазами — мешочки, а волосы выглядели сухими и остались без укладки. Однако некоторые юзеры отметили, что для своего возраста Вера выглядит неплохо, просто у многих сложилось искажённое впечатление о женской красоте из-за обработанных картинок в соцсетях.