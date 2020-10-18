Жена застала своего супруга за женитьбой на любовнице. Теперь мужчине грозит тюрьма

Если его вина в многожёнстве будет доказана, он может сесть за решётку на семь лет.

В Замбии местная жительница закатила скандал на свадьбе собственного мужа, который, будучи в браке, решил жениться второй раз. Теперь у него есть все шансы сесть за решётку.

Как сообщает The Zambian Observer, Авраам Муюнда женат уже несколько лет. В браке у них с супругой родилось трое детей. Однако на деле оказалось не всё так гладко, как выглядело изначально: последние несколько месяцев мужчина изменял жене с другой девушкой и даже позвал её замуж. Вот только разводиться перед этим он почему-то не стал.

Узнав о предательстве, женщина ворвалась в храм, где проходила свадьба, и устроила истерику, рассказав священнику и всем гостям правду об участниках церемонии. Поскольку в Замбии многожёнство запрещено законом, теперь Аврааму грозит тюрьма. Причём влететь он может на весьма серьёзный срок в семь лет.