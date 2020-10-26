Американцам предсказали гражданскую войну, до которой осталось около недели

Отмечается, что ни демократы, ни республиканцы не признают результатов выборов президента в случае своего поражения.

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, предсказал США новую гражданскую войну, которая может начаться в день выборов главы Белого дома. Об этом он написал в переписке с РИА "Новости".

Отмечается, что Бут следит за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Марион в штате Иллинойс.

— Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдёт в учебники истории как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результатов выборов в случае своего поражения, — отметил Бут.

По его словам, и демократы, и республиканцы готовы использовать любые трюки и приёмы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет. В частности, россиянин подчеркнул, что для того, чтобы перевернуть результаты уже прошедших выборов в свою пользу, стороны готовы прибегнуть к массовым протестам, беспорядкам, оккупации Белого дома.

— Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз, возможно, с Ираном или Китаем, — резюмировал Виктор Бут.

Добавим, что выборы президента США назначены на 3 ноября. Действующий американский лидер Дональд Трамп уже досрочно проголосовал.