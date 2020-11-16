Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2020, 17:48
5307

Из Госдумы отозвали законопроект о порядке изъятия детей из семьи

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Документ вызвал много споров и разногласий среди общественности.

Проект закона, определявшего порядок изъятия детей из семей, отозван из Госдумы. Об этом сообщил один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Парламентарий уточнил, что речь идёт о законопроекте, который разрабатывался совместно с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете предложений в законы, внесённом группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты. Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом, — сообщил ТАСС Крашенинников.

Глава комитета нижней палаты парламента пояснил, что предложенные инициативы не нашли поддержки у подавляющей части активных граждан и общественных организаций.

Подготовленный нами с коллегой Клишасом законопроект о порядке изъятия ребёнка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления, — добавил депутат.

Как сообщал Лайф, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает изменения в правилах сноса, реконструкции и изъятия недвижимости.

Полпред президента потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у одинокой матери-почтальонки
Полпред президента потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у одинокой матери-почтальонки
Вырвали ребёнка из рук и надели наручники. Россиян ужаснуло жестокое изъятие детей из семьи
В Интерполе сообщили об увеличении количества преступлений против детей во время пандемии
В Интерполе сообщили об увеличении количества преступлений против детей во время пандемии
BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
  • Законы
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar