Из Госдумы отозвали законопроект о порядке изъятия детей из семьи

Документ вызвал много споров и разногласий среди общественности.

Проект закона, определявшего порядок изъятия детей из семей, отозван из Госдумы. Об этом сообщил один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Парламентарий уточнил, что речь идёт о законопроекте, который разрабатывался совместно с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете предложений в законы, внесённом группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

— Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты. Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом, — сообщил ТАСС Крашенинников.

Глава комитета нижней палаты парламента пояснил, что предложенные инициативы не нашли поддержки у подавляющей части активных граждан и общественных организаций.

— Подготовленный нами с коллегой Клишасом законопроект о порядке изъятия ребёнка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления, — добавил депутат.