Из Госдумы отозвали законопроект о порядке изъятия детей из семьи
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
Документ вызвал много споров и разногласий среди общественности.
Проект закона, определявшего порядок изъятия детей из семей, отозван из Госдумы. Об этом сообщил один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Парламентарий уточнил, что речь идёт о законопроекте, который разрабатывался совместно с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете предложений в законы, внесённом группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.
— Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты. Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом, — сообщил ТАСС Крашенинников.
Глава комитета нижней палаты парламента пояснил, что предложенные инициативы не нашли поддержки у подавляющей части активных граждан и общественных организаций.
— Подготовленный нами с коллегой Клишасом законопроект о порядке изъятия ребёнка при угрозе его жизни и здоровью разработан в целях решения проблем, вызванных непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей органами опеки и попечительства, призван упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления, — добавил депутат.
Как сообщал Лайф, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает изменения в правилах сноса, реконструкции и изъятия недвижимости.