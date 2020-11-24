Названы товары, на которые будут самые большие скидки в "чёрную пятницу"

Эксперты ожидают, что средний чек превысит пять тысяч рублей.

Максимальные скидки во время "чёрной пятницы" можно будет встретить на одежду и обувь, а вот меньше всего цены упадут на бытовую технику и электронику, сообщают "Известия".

Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на одежду и обувь скидки составят 70–80%. Товары для дома можно будет купить дешевле на 30–50%. А вот на бытовую технику и гаджеты — не более 20% и 5–10% соответственно.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов заявил, что в этом году число онлайн-покупателей в "чёрную пятницу" увеличится на 20% по сравнению с 2019 годом.

Как заявил глава НАДТ, в минувшем году в акции участвовало порядка 50 миллионов россиян. В этом же ожидается, что число граждан, совершивших покупки в "чёрную пятницу", возрастёт до 60 миллионов. Кроме того, Иванов отметил, что на некоторые товары максимальная скидка может достигнуть и 90%.

Кроме того, по прогнозам НАДТ, суммарный объём покупок в дни распродаж составит около 30 миллиардов рублей. А средний чек, как рассказали в Центре исследований логистического оператора Pony express, может превысить пять тысяч рублей.

Стоит отметить, что в 2019 году скидки на одежду и обувь были ниже — 50–60%. В АКИТ заявили, что они выросли не случайно. В связи с эпидемией коронавируса отрасль достаточно сильно пострадала, поэтому магазины в этом году охотнее распродают сезонные вещи. Продавцы других категорий продукции практически не изменили размер скидок: производство и реализация этих товаров сильно не пострадали из-за CoViD-19, поэтому торговля пока сохраняет прежние скидки.