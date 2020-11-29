Кузнецова предложила решение проблем матерей-одиночек

На 2010 год таких женщин в России было более пяти миллионов.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила организовать службу помощи матерям-одиночкам, специалисты которой будут помогать женщинам с трудоустройством, определением детей в детсады, а также получением льгот и алиментов.

— Считаю, что множество вопросов могло бы решить создание службы оказания помощи в режиме "одного окна". Он включает в себя не только информирование об услуге, но и полный цикл сопровождения заявителя вплоть до её получения, — рассказала детский омбудсмен.

По словам Кузнецовой, за текущий год уже зафиксировано не менее 300 обращений по поводу невыплаты алиментов. В прошлом году таких обращений было более 400. Кроме того, сейчас в доработке находится закон, который должен улучшить материальное положение одиноких многодетных мам, которых на 2010 год в России насчитывалось более пяти миллионов.

— Важно обратить внимание и на размер пособий для одиноких матерей — сегодня во всех регионах это разные суммы, которые не всегда могут реально повлиять на улучшение материального положения семьи, — приводит слова Кузнецовой РИА "Новости".

По её словам, правильно сформулированный документ поможет уйти от ассоциации многодетства с неблагополучием. Эта тема минувшим летом также обсуждалась с президентом России, добавила омбудсмен.