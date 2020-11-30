В туалетах тюменского ЦУМа появились камеры наблюдения. И объяснения руководства устроили не всех

Сотрудники ТЦ заверили, что устройства направлены не на писсуары.

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В туалетах одного из тюменских торговых центров появились камеры видеонаблюдения. Ролик от одного из подписчиков появился в паблике "Инцидент Тюмень". На кадрах видно, что устройства видеофиксации установлены в зале с писсуарами. Такое решение администрации ТЦ вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей, однако начальник охраны заверил: камеры установлены ради безопасности и вовсе не направлены в ту сторону, где посетители справляют нужду.

— Камеры установлены в туалете с целью обеспечить безопасность посетителей тюменского ЦУМа, ну и в антивандальных целях. Картинка показывает умывальники, вход в туалет и зону, где установлена умывальная камера. Жалоб от посетителей не поступало, — рассказал он в беседе с Лайфом.

Впрочем, женская половина посетителей ЦУМа с ним не согласна. Девушки считают, что камеры в уборных — это перебор. В то же время мужчины восприняли нововведение в торговом центре равнодушно и поддержали администрацию магазина в том, что такие меры могут повысить безопасность и снизить уровень вандализма.