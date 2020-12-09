Россиянин при покупке машины случайно приобрёл компакт-диск о правоведах за 140 тысяч рублей
Если продавец откажется возвращать деньги добровольно, мужчина намерен подать в суд.
Житель Екатеринбурга при покупке новой машины в автосалоне случайно приобрёл диск за 140 тысяч рублей. По словам адвоката мужчины Антона Кудрякова, продавец воспользовался возможностью и навязал дополнительную услугу, скрыв её особенность.
— Мужчина пришёл в автосалон, оформил кредит в банке. В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление "о присоединении к условиям договора публичной оферты", — приводит слова юриста издание E1.ru.
Документ содержал сведения о продаже пластиковой карты, благодаря которой владелец автомобиля сможет получать некоторые услуги, например помощь на дорогах и юридические консультации. Её цена составила 150 тысяч рублей, однако в договоре также был прописан некий компакт-диск с "электронным изданием из серии книг правоведов" стоимостью 95% от общей суммы — 142,5 тысячи рублей.
Золотые "допы": как автодилеры зарабатывают на ажиотажеВсё, что обычный клиент покупает внутри дилерского центра, стоит втрое дороже, чем в обычных магазинах. Почему так происходит? Потому что основные деньги в автобизнесе зарабатываются не на продажах машин.
Кудряков не скрывает вины самого клиента, который не ознакомился с бумагами, прежде чем их подписывать, но считает, что продавец не уточнил всех деталей дополнительной услуги.
Екатеринбуржец уже написал претензию к автосалону и намерен обратиться в суд, если деньги не вернут. Адвокат обнаружил в документах неточности, которые позволят получить средства обратно.
Ранее мошенница обманула десятки россиян на миллионы, прикинувшись богатой дамой с Рублёвки.
Выбор редакции
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
Россиянам объяснили мошеннические схемы при покупке машин "по акции"
На Урале мать "девочки из шкафа" вернулась из психушки домой
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0