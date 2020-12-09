Россиянин при покупке машины случайно приобрёл компакт-диск о правоведах за 140 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга при покупке новой машины в автосалоне случайно приобрёл диск за 140 тысяч рублей. По словам адвоката мужчины Антона Кудрякова, продавец воспользовался возможностью и навязал дополнительную услугу, скрыв её особенность.

— Мужчина пришёл в автосалон, оформил кредит в банке. В первый день он подписал кредитный договор, а на следующий день ему подсунули некое заявление "о присоединении к условиям договора публичной оферты", — приводит слова юриста издание E1.ru.

Документ содержал сведения о продаже пластиковой карты, благодаря которой владелец автомобиля сможет получать некоторые услуги, например помощь на дорогах и юридические консультации. Её цена составила 150 тысяч рублей, однако в договоре также был прописан некий компакт-диск с "электронным изданием из серии книг правоведов" стоимостью 95% от общей суммы — 142,5 тысячи рублей.

Кудряков не скрывает вины самого клиента, который не ознакомился с бумагами, прежде чем их подписывать, но считает, что продавец не уточнил всех деталей дополнительной услуги.

Екатеринбуржец уже написал претензию к автосалону и намерен обратиться в суд, если деньги не вернут. Адвокат обнаружил в документах неточности, которые позволят получить средства обратно.

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