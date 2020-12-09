"Достичь мира реально". Зеленский заявил о готовности Украины к новому этапу разведения войск в Донбассе
А в ЛНР отметили, что Киев ещё не выполнил старые обязательства.
Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область. Фото © Офис президента Украины
Украина готова к прямым переговорам для стабилизации ситуации в Донбассе и новому этапу разведения войск, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский по итогам поездки в Донецкую область.
— Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, — отмечается на сайте Офиса Президента.
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Лидер Незалежной подчеркнул, что путь к миру весьма непрост и он включает заинтересованность обеих сторон. По его словам, Украина продемонстрировала готовность прекратить военные действия. С 27 июля 2020 года длится реальный режим прекращения огня.
Также отмечается, что для абитуриентов из Донбасса украинская власть упростила поступление в вузы и построила на линии разграничения современные пункты въезда/выезда.
— Этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально, — заключил Зеленский.
Тем временем в ЛНР заявили, что для нового обмена удерживаемыми лицами Киев должен выполнить старые обязательства.
— Для нового обмена Киев должен закрыть старые долги. С дня нормандского саммита два обмена провели, но не по формуле "всех на всех", и даже не "всех установленных на всех установленных", — отметил в беседе с РИА "Новости" представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
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По его словам, камнем преткновения является то, что Украина не провела "процессуальную очистку" передаваемых лиц, то есть уголовные дела, судимости и их розыск остались в силе.
Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область для встречи с военными.
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