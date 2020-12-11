Парень сделал селфи со своим котом, и недовольное выражение его морды превратило усатого в мем

Многие владельцы четвероногих знают, как тяжело сделать хотя бы одно удачное фото своего питомца из-за его постоянной тяги к движению. Но даже когда кошка или собака застыла на месте, всё может испортить их честная морда, которая не умеет лгать. Именно это и случилось с обычным японским парнем, когда ему вздумалось сделать селфи со своим котиком Монтой.

Фото © Twitter / もんたの日常

Парень кучу времени провёл возле зеркала, пытаясь получить хотя бы одно сносное фото, но котик всем своим видом выражал недовольство. Результат хозяин всё равно опубликовал в "Твиттере", и там он вызвал смех и сочувствие таких же любителей животных, набрав 95,5 тыс. лайков.

Фото © Twitter / もんたの日常

Как он мило скуксился! Такие фото самые лучшие — они показывают очень яркие воспоминания Kuri12180321

Это так мило! Я прям вижу в его глазах все эмоции. Который час вы уже фотографировались? Osushininaritai

Это лучшее фото кота, которое я видел в этом году! Chaminosuke

Фото © Twitter / もんたの日常

Пользователи Сети предположили, что Монта просто старый, именно поэтому в его глазах отражаются вселенская печаль и усталость от всего мира. Но оказалось, что котику чуть больше года — он родился в августе 2019-го. Впрочем, этого времени хватило, чтобы познать все горести мира, особенно когда хозяин не выпускает из рук и постоянно обнимает, надоедая своей лаской.