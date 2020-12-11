Парень сделал селфи со своим котом, и недовольное выражение его морды превратило усатого в мем
Пушистик не стал скрывать эмоций, продемонстрировав всё, что думают домашние животные в такие моменты.
Многие владельцы четвероногих знают, как тяжело сделать хотя бы одно удачное фото своего питомца из-за его постоянной тяги к движению. Но даже когда кошка или собака застыла на месте, всё может испортить их честная морда, которая не умеет лгать. Именно это и случилось с обычным японским парнем, когда ему вздумалось сделать селфи со своим котиком Монтой.
Парень кучу времени провёл возле зеркала, пытаясь получить хотя бы одно сносное фото, но котик всем своим видом выражал недовольство. Результат хозяин всё равно опубликовал в "Твиттере", и там он вызвал смех и сочувствие таких же любителей животных, набрав 95,5 тыс. лайков.
Как он мило скуксился! Такие фото самые лучшие — они показывают очень яркие воспоминания
Это так мило! Я прям вижу в его глазах все эмоции. Который час вы уже фотографировались?
Это лучшее фото кота, которое я видел в этом году!
Пользователи Сети предположили, что Монта просто старый, именно поэтому в его глазах отражаются вселенская печаль и усталость от всего мира. Но оказалось, что котику чуть больше года — он родился в августе 2019-го. Впрочем, этого времени хватило, чтобы познать все горести мира, особенно когда хозяин не выпускает из рук и постоянно обнимает, надоедая своей лаской.
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