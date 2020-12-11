"Она достаточно дикая". Крупная птица проглотила аллигатора и попала на видео
Голубой цапле понадобилось полчаса, чтобы расправиться со своей добычей.
Видео © Facebook / shellie.rossgilliam
Фотографу дикой природы из Флориды Шелли Гиллиам удалось заснять на видео, как крупная цапля целиком проглатывает маленького аллигатора. Ролик был размещён на странице автора в "Фейсбуке".
— Да, птица может съесть аллигатора. Она достаточно дикая. Ух ты! Природа продолжает меня удивлять каждый день, — написала девушка.
Гиллиам отметила, что сделала снимки возле озера Апопка, четвёртого по величине во Флориде. У большой голубой цапли ушло полчаса на то, чтобы расправиться со своей добычей.
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Как сообщает общество имени натуралиста Джона Одюбона, эти птицы широко распространены в Америке, хотя раньше на них активно охотились.
Их диета описывается как "очень разнообразная и адаптируемая" и включает насекомых, грызунов, птиц и, конечно же, рыбу. Цапли часто охотятся, стоя на месте вдоль береговой линии и ожидая, пока добыча проплывёт мимо, а затем ловя её быстрым ударом клюва.
Ранее дедушка из Флориды руками одолел аллигатора, который утащил на дно его щенка. Лайф показывал видео спасения питомца.
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