"Это круто!" Директор Cream Soda оценил пародию заключённых на клип "Плачу на техно"

Посмотрел вот буквально 15 минут назад, отложил это и ещё даже не обдумывал, но я считаю, что это круто, они молодцы! Мы очень рады, что у людей даже в таком положении остаётся чувство юмора, это замечательно! И я думаю, что это русский дух, наверное. Мы рады, что им нравится наша музыка

Никита Директор группы Cream Soda