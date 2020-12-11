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Категорий: 17

"Это круто!" Директор Cream Soda оценил пародию заключённых на клип "Плачу на техно"

Людей даже в таком положении не покидает чувство юмора, отметил он.

11 декабря 2020, 17:17

Директор группы Cream Soda Никита в беседе с Лайфом прокомментировал пародию на видеоклип "Плачу на техно", записанную новосибирскими девушками-заключёнными из колонии № 9. По словам Никиты, ролик творческого коллектива "Фауст" он увидел буквально только что.

Посмотрел вот буквально 15 минут назад, отложил это и ещё даже не обдумывал, но я считаю, что это круто, они молодцы! Мы очень рады, что у людей даже в таком положении остаётся чувство юмора, это замечательно! И я думаю, что это русский дух, наверное. Мы рады, что им нравится наша музыка

Никита

Директор группы Cream Soda

Ранее Лайф писал, что в новосибирской колонии № 9 осуждённые женщины из местного творческого коллектива "Фауст" сняли новогоднюю видеопародию на клип Cream Soda и "Хлеб" "Плачу на техно". Как признаются сами авторы, видео посвящено "всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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