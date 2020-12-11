"Рос добрым ребёнком, животных любил". Бабушка рассказала о стримере Reeflay, в прямом эфире которого погибла девушка

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Бабушка стримера Стаса Решетняка (Reeflay), в прямом эфире которого умерла девушка, рассказала, что блогер рос добрым ребёнком и любил животных. По словам Лидии Верхушкиной, с внуком их связывали тёплые отношения, а воспитывала его в большей степени мама.

Пенсионерка в беседе с Лайфом пояснила, что семья Стаса проживала с ней в одном населённом пункте, пока мальчику не исполнилось девять лет, а после он навещал бабушку каждое лето. Кроме того, там же Решетняк оканчивал десятый класс. После окончания школы и сдачи ЕГЭ он пошёл учиться, однако спустя год бросил учёбу.

— После того как он из армии пришёл, он занимался ремонтом компьютеров, — уточнила женщина.

По её словам, она была не в курсе, чем занимается внук, имея в виду его увлечение стримами. Лидия Ивановна продолжала думать, что Стас зарабатывает ремонтом компьютеров, а его мать не рассказывала пенсионерке подробности жизни молодого человека. О трагедии бабушка стримера узнала от дочери, когда блогера уже арестовали. Пожилая женщина не может поверить, что её внук попал в такую ситуацию, она также принесла соболезнования семье погибшей, попросив у родных девушки прощения.

Напомним, стрим со смертью девушки Валентины из дома Решетняка прошёл 2 декабря. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома (из-за не менее трёх ударов по лицу). Стример был арестован до 3 февраля, ему предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.