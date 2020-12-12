СБУ завела дело о госизмене на депутатов Закарпатья за гимн Венгрии
Правоохранители также провели обыски у представителей нескольких партий.
Скриншот видео "Закарпатье ТОП"
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о государственной измене против депутатов Закарпатской области после того, как они после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Об этом говорится в ответе службы на запрос издания "Украинские новости".
— Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединённой территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части первой статьи 111 (госизмена) и части третьей статьи 358 (подделка документов), — говорится в заявлении.
Других данных, например о допросе фигурантов по делу, в СБУ не предоставили. На прошлой неделе сотрудники службы также провели обыски у представителя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича и офисе партии в Ужгороде, а также в офисе благотворительного фонда Эгана Эде и здании венгерского института в Береговом.
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Напомним, в Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской объединённой территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии.
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