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СБУ завела дело о госизмене на депутатов Закарпатья за гимн Венгрии

Правоохранители также провели обыски у представителей нескольких партий.

12 декабря 2020, 16:27

Скриншот видео "Закарпатье ТОП"

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о государственной измене против депутатов Закарпатской области после того, как они после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Об этом говорится в ответе службы на запрос издания "Украинские новости".

Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединённой территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части первой статьи 111 (госизмена) и части третьей статьи 358 (подделка документов), — говорится в заявлении.

Других данных, например о допросе фигурантов по делу, в СБУ не предоставили. На прошлой неделе сотрудники службы также провели обыски у представителя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича и офисе партии в Ужгороде, а также в офисе благотворительного фонда Эгана Эде и здании венгерского института в Береговом.

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Книга была издана в 2018 году, её тираж превысил 150 тысяч.

Напомним, в Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской объединённой территориальной общины проигнорировали государственный гимн Украины. Вместо него на заседании после принесения присяги они исполнили гимн Венгрии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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