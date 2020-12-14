Собака узнала о скором пополнении в семье, и её неожиданная реакция растопит любое сердце — видео

Блогер и дрессировщик по имени Райан из Новой Шотландии, Канада, поделился в "Тиктоке" трогательным моментом из жизни семьи. Парень снял на видео свою жену и их собаку Нову в тот момент, когда хвостатая вдруг поняла, что её хозяйка беременна.

Видео © TikTok / maxpotentialdogtraining

На кадрах видно, что Нова поставила передние лапы по обе стороны живота, словно защищая его. А головой упёрлась в лицо владелицы, пристально глядя ей в глаза. Затем собака сделала то, что окончательно растопило сердца хозяев и зрителей. Питомица осторожно наклонилась и прислонила мордочку к животу.

Фото © Facebook / MAX Potential Dog Training

Ролик быстро стал вирусным, набрав 1,6 миллиона просмотров и заставив пользователей доставать платочки, чтобы вытирать слёзы умиления. Юзеры писали, что Нова готова преданно защищать хозяйку и её малыша. А также поделились похожими историями. Некоторые пользователи предположили, что питомцы особым образом узнают о беременности своих владелиц. Якобы они чувствуют, что у женщин в это время меняется запах тела.

Она такая: "Посмотри на меня. Если кто-то тебя обидит, просто дай мне знать" Из комментариев

Моя собака поняла это даже раньше, чем я Из комментариев

Фото © Facebook / MAX Potential Dog Training

И моя собака вела себя так же. Тоже клала мне голову на живот Из комментариев

Мы не заслуживаем собак, они просто невероятные Из комментариев

Как рассказал Райан, он достал видео из своего архива. Его супруга уже родила, а их три собаки и кот подружились с малышом.