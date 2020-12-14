Собака узнала о скором пополнении в семье, и её неожиданная реакция растопит любое сердце — видео
По мнению владельцев, питомица проявила человеческую проницательность.
Блогер и дрессировщик по имени Райан из Новой Шотландии, Канада, поделился в "Тиктоке" трогательным моментом из жизни семьи. Парень снял на видео свою жену и их собаку Нову в тот момент, когда хвостатая вдруг поняла, что её хозяйка беременна.
На кадрах видно, что Нова поставила передние лапы по обе стороны живота, словно защищая его. А головой упёрлась в лицо владелицы, пристально глядя ей в глаза. Затем собака сделала то, что окончательно растопило сердца хозяев и зрителей. Питомица осторожно наклонилась и прислонила мордочку к животу.
Ролик быстро стал вирусным, набрав 1,6 миллиона просмотров и заставив пользователей доставать платочки, чтобы вытирать слёзы умиления. Юзеры писали, что Нова готова преданно защищать хозяйку и её малыша. А также поделились похожими историями. Некоторые пользователи предположили, что питомцы особым образом узнают о беременности своих владелиц. Якобы они чувствуют, что у женщин в это время меняется запах тела.
Она такая: "Посмотри на меня. Если кто-то тебя обидит, просто дай мне знать"
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И моя собака вела себя так же. Тоже клала мне голову на живот
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Как рассказал Райан, он достал видео из своего архива. Его супруга уже родила, а их три собаки и кот подружились с малышом.
WOW-animals
Собака узнала о скором пополнении в семье, и её неожиданная реакция растопит любое сердце — видео
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