"Предателей не принимаем". Почему сбежавшая из России биатлонистка оказалась никому не нужна

Кто такая Подчуфарова?

Ольге Подчуфаровой 28 лет, она начала карьеру в 2009 году, а в 2013-м впервые выступила за сборную России. Вообще, она начала заниматься биатлоном только в 15 лет, но тем не менее добралась до самого высокого уровня, что говорит о несомненном таланте спортсменки. Однако врождённые способности и усердная работа так и не сделали Ольгу настоящей звездой. Её главными победами в карьере так и остались золото юниорского чемпионата мира и бронза уже взрослого мундиаля, завоёванная в смешанной эстафете.

Фото © ТАСС / Андрей Иванов

Подчуфарова хорошо бежала и стабильно стреляла: казалось бы, что ещё нужно для высоких результатов? Однако победы никак не приходили, а Ольга всё чаще и чаще снималась с соревнований из-за физического состояния. По окончании сезона 2017/18 биатлонистка и вовсе объявила о завершении карьеры, но в августе 2019 года решила вернуться, однако выступать уже не под флагом России, а за Словению.

Почему решила уехать из России?

Подчуфаровой в сборной России, по её словам, не хватало индивидуального подхода. И, покинув национальную команду, она начала открыто критиковать работу тренерского штаба. Спортсменка жаловалась, что на родине схема тренировок была едина для всех, а ей такая модель работы не всегда подходила в силу физиологических особенностей. Ольга утверждала: даже если в какие-то моменты она не тянула физически или эмоционально, на это никто не обращал внимания, а сама она считала, что можно было бы сделать ставку на следующий сезон, олимпийский.

Отдушину биатлонистка нашла в Словении. Там ей позволяли экспериментировать. Ольга снова вернула былой запал, который пропал в последний сезон выступлений в России.

— Сейчас я наслаждаюсь процессом. Плюс мне интересно — изменился тренировочный формат. Это же первое лето, которое я готовлюсь по их программе. У них схема подготовки начиная с мая очень сильно отличается от того, что мы делали в России. Я не говорю, что она лучше или хуже, — это покажет только сезон. Но всё кажется логичным и лаконичным. И наши мысли с тренером на многие вещи сходятся. По крайней мере, могу попробовать что-то новое. Потому что раньше, когда я хотела что-то сделать по-своему, мне этого не разрешали — у нас был общий план для всех, — рассказывала Ольга в июле 2020 года.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сыграла роль и конкуренция в сборной России. В Словении сильных спортсменов в разы меньше, и там Подчуфарова должна была стать лидером команды. К тому же эмоциональная нагрузка меньше, ведь и страна не такая большая, и биатлон там не самый популярный вид спорта. Постоянное давление — ещё одна из причин, почему Подчуфарова решила сбежать из России. Биатлонистка заявила, что устала от постоянных обсуждений её личности, и сделала в "Инстаграме" мощный пост с яркими цитатами, которые, конечно, сразу же разлетелись по всем СМИ.

— В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока, — заявила спортсменка.

Что пошло не так?

Союз биатлонистов России не стал мешать переходу Подчуфаровой, однако препятствия образовались сами собой. Во-первых, конечно, коронавирус, из-за которого Ольга, как и многие спортсмены, была вынуждена тренироваться в онлайн-формате. Однако биатлонистка не унывала и даже искала плюсы. В смене гражданства она даже не сомневалась и поддерживала легкоатлетов, которые хотели провернуть такой же трюк. Проблемы с оформлением документов стали для Подчуфаровой явным сюрпризом, ведь ещё пару месяцев назад она и не помышляла о возвращении в Россию, готовясь к чемпионату мира и критикуя не только российский спорт, но и политику.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В итоге в получении гражданства Ольге отказали, причём до сих пор точно нельзя сказать, что стало тому причиной. По словам тренера Владимира Королькевича, заднюю в последний момент включила словенская сторона.

— Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти, — сказал тренер.

Формулировка, мягко говоря, странная, учитывая, что предварительные договорённости были достигнуты больше года назад, а уже в феврале 2021 года настанет момент истины, ради которого этот переход и затевался, — чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке. При этом сама Подчуфарова заявила, что смене гражданства помешали бюрократические проволочки, но какие именно — не уточнила.

Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась. Да, я поставила на кон абсолютно всё, и это самое "абсолютно всё" с крахом провалилось Ольга Подчуфарова

Теперь обратно в Россию?

Вполне возможно, что словенцы в конце концов сами решили не брать Подчуфарову из-за сомнительного допингового имиджа российских спортсменов. Сейчас весь наш спорт под баном от CAS, а зачем Словении репутационные потери перед чемпионатом мира?

Подчуфарова уже объявила, что не будет отказываться от своего намерения возобновить карьеру. Только теперь придётся это делать в России, из которой биатлонистка так хотела сбежать. Сама спортсменка заявила, что приложит все усилия для возвращения на международный уровень под российским триколором, но не все разделяют её энтузиазм. Спортивные амбиции — это отдельный вопрос: с одной стороны, такая талантливая биатлонистка однозначно способна усилить сборную России, с другой — непонятно, в каком состоянии она пребывает после трёх лет без больших стартов.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

А вот что беспокоит общественность ещё больше, так это сама личность Подчуфаровой. Одни уверены, что из её возвращения не стоит делать драмы, другие же считают Ольгу предательницей.

Придётся теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо Дмитрий Губерниев Спортивный комментатор

Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады её возвращению. Предателей не принимаем! Анфиса Резцова Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону

Ей стоит искать страну, где она бы могла выступать. Словенцы не дали гражданство, но другие, может, и дадут. Есть ведь Украина и Беларусь Александр Тихонов Четырёхкратный олимпийский чемпион