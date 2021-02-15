В Сети появился челлендж, повторить который могут лишь девушки, а парни падают по непонятной причине
Так красавицы пытаются проверить гипотезу о том, что у мужчин центр тяжести располагается в другом месте.
В "Тиктоке" теперь можно не только танцевать и искать лайфхаки для красоты и дома, но и заниматься наукой. В Сети прошёл слух о том, что организм мужчин и женщин отличается ещё по одному параметру (помимо широко известных медицине). Центр тяжести парней расположен так, что он не позволяет им удержать равновесие, если они стоят на коленях в определённой позе. Девушки взялись проверить теорию, запустив челлендж.
Видео © TikTok / mikagoodchild и louisefraser01
Правила просты: нужно встать на колени, а затем опуститься на четвереньки, положив голову на руки. Затем нужно резко завести руки за спину, сцепив в замок, и удержаться на коленях. Парни, которые сперва с недоверием и смехом отнеслись к этому челленджу, не единожды тесно пообщались с ковром, пишет Lad Bible.
Видео © TikTok / drumrightdentalcenter и mgfletch
Но говорить о смещённом центре тяжести всё же сложно, ведь эта теория никак не подтверждена. Скорее всего, причина кроется в начальной позе парочек. Можно заметить, что девушки (за редким исключением) держат ноги вместе, а парни разводят ноги, чтобы было удобнее. К тому же многое зависит от физической подготовки, ведь если мышцы натренированные, то такие челленджи им не страшны.
Мы с девчонками попробовали сейчас — вообще без проблем. Но у нас нет парня в доме... Зато мы ждём курьера. Если он окажется парнем, мы попросим его повторить с нами!
А у меня не вышло(( Всегда подозревала, что я мужик
Мой муж сейчас сделал это без проблем, а потом крикнул, что спортзал — это вещь...
WOW-video
В Сети появился челлендж, повторить который могут лишь девушки, а парни падают по непонятной причине
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