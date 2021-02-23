Девушка отпросилась с работы из-за плохой погоды, но вскоре совершила роковую ошибку, перепутав чат

Роберта Кларк написала своему боссу, что не может попасть на работу из-за плохой погоды. Обстановка в Глазго, Шотландия, и правда была ни к чёрту: температура сильно опустилась, а улицы завалило снегом, вот только девушка отказалась идти в офис совсем не поэтому. Её знакомая, живущая неподалёку, устраивала вечеринку по объявлению пола своего будущего ребёнка — "достойный" повод, чтобы прогулять смену.

Фото © Twitter / shannonwatsonnn

Готовясь выпить несколько бокалов шампанского, девушка сделала фотографию бутылки, чтобы отправить её своей подруге. Вот только Роберта отвлеклась на происходящее вокруг и вместо этого послала снимок не в тот диалог — прямо своему боссу. Отправив сообщение, девушка тут же поняла, что совершила ошибку. Кларк решила, что врать дальше нет смысла, и рассказала всё как есть, не забывая извиниться.

Фото © Twitter / shannonwatsonnn

Пока Роберта отходила от шока, её подруга, которой и планировала написать девушка, опубликовала её провал в Twitter. Пост оценило несколько сотен человек, большинство из которых интересовало, как же отреагировал начальник. В комментариях подруга горе-работницы рассказала, что босс, к счастью, закрыл глаза на ложь Кларк и вообще отнёсся к ситуации подозрительно хорошо, пишет Daily Mail.

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