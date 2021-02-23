Художница попала на обложку журнала, лишь когда приняла свои недостатки и перестала брить... грудь
Раньше Эстер жутко нервничала и переживала, стоило ей обнаружить хоть один волосок.
Сейчас среди девушек становится популярным стремление к натуральности, поэтому многие из них отказываются от бритья. Но мало кому приходило в голову, что к привычным для красавиц зонам может добавиться ещё одна — на груди. Об этом есть что рассказать канадской художнице Эстер Каликсте-Бью из Монреаля, пишет Metro.
Жизнь девушки с подросткового периода превратилась в кошмар. По всему телу у неё росли волосы, особенно усердствуя на груди. Эстер постоянно сбривала их и удаляла воском, терпя боль и стыд, ведь стоило ей обнаружить лишний волосок, как её тут же накрывала истерика. Но в 2019 году она решила выбрать иной путь и попробовать принять себя такой, какая она есть.
Здесь нет никакого медицинского объяснения — у меня просто очень повышенная волосатость. Я недавно выяснила, что у женщин с отцовской линии это не редкость. Мои корни уходят к племени Уи из Кот-д'Ивуара в Западной Африке. Во времена моей прабабки такие девушки встречались часто и это считалось красивым
Решив не заморачиваться больше по поводу волос, Эстер перестала бриться совсем, дав волю волосам и в подмышках и на ногах. Теперь девушка работает моделью для различных журналов, а недавно ей даже удалось попасть на обложку Glamour UK. Художница пытается чувствовать себя комфортно в своём теле и помогать подписчицам, которые ещё пока только начали путь к принятию себя.
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