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Мужчины теряют дар речи, попадая в этот автобус, ведь его шофёр — девушка из их самых сладких снов

Красавица выбрала необычную профессию, которую не променяет ни на какую другую.

21 февраля 2021, 09:00

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Глядя на 24-летнюю Джоди Ли Фокс из Брентвуда, Англия, сложно представить, что она ловко обращается с огромным автобусом, возя пассажиров по улицам города. Изящная фигура, пухлые губы, аккуратный нос и длинные волосы — девушке впору блистать на обложках, но она выбрала другой путь и сияет в кабине шофёра.

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Когда мужчины садятся в автобус, я всегда получаю одну и ту же реакцию: "Ты такая красивая" или "Я никогда в жизни не видел такого красивого водителя автобуса"

Джоди Ли Фокс

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Раньше Джоди работала сиделкой, но ей всегда нравились машины. И три года назад она наконец устроилась на работу мечты. Чтобы приступить к обязанностям, британке пришлось в том числе сдать несколько тестов, включая английский и математику. Однако её внешность порой играет с ней злую шутку.

Мне говорят, что я слишком хорошенькая, чтобы быть водителем автобуса. Но также я получаю приятные комментарии от других женщин, которые хвалят меня и мои ногти, волосы и макияж

Джоди Ли Фокс

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Джоди не обращает внимания на чужое мнение и отмечает, что её занятие не такое простое, как кажется. Красавица призналась, что хочет водить автобусы до самой старости, пишет Daily Mail.

Королеву красоты уволили из больницы, так как она оказалась слишком привлекательна для этой работы

Королеву красоты уволили из больницы, так как она оказалась слишком привлекательна для этой работы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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