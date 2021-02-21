Мужчины теряют дар речи, попадая в этот автобус, ведь его шофёр — девушка из их самых сладких снов

Глядя на 24-летнюю Джоди Ли Фокс из Брентвуда, Англия, сложно представить, что она ловко обращается с огромным автобусом, возя пассажиров по улицам города. Изящная фигура, пухлые губы, аккуратный нос и длинные волосы — девушке впору блистать на обложках, но она выбрала другой путь и сияет в кабине шофёра.

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Когда мужчины садятся в автобус, я всегда получаю одну и ту же реакцию: "Ты такая красивая" или "Я никогда в жизни не видел такого красивого водителя автобуса" Джоди Ли Фокс

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Раньше Джоди работала сиделкой, но ей всегда нравились машины. И три года назад она наконец устроилась на работу мечты. Чтобы приступить к обязанностям, британке пришлось в том числе сдать несколько тестов, включая английский и математику. Однако её внешность порой играет с ней злую шутку.

Мне говорят, что я слишком хорошенькая, чтобы быть водителем автобуса. Но также я получаю приятные комментарии от других женщин, которые хвалят меня и мои ногти, волосы и макияж Джоди Ли Фокс

Фото © Instagram / jodieleighthebusdriver_

Джоди не обращает внимания на чужое мнение и отмечает, что её занятие не такое простое, как кажется. Красавица призналась, что хочет водить автобусы до самой старости, пишет Daily Mail.

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